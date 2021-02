La FAD expone a la Reina su campaña sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en los jóvenes

La Reina Letizia se ha reunido este martes con el patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) que le ha informado de la nueva campaña de sensibilización que va a poner en marcha sobre los efectos de la pandemia entre los más jóvenes.

El encuentro ha tenido lugar en la sede de la FAD, donde ha estado acompañada por el presidente de la entidad, Ignacio Bayón, y la directora general, Beatriz Martín Padura, mientras que los patronos han intervenido por videoconferencia.

Durante la charla, han puesto al tanto a doña Letizia de las actividades desarrolladas durante el pasado año y de las previstas para 2021, informa la FAD en un comunicado.

La nueva campaña que ultima la fundación tiene como principal objetivo "visibilizar los efectos que la crisis de la covid en la población juvenil en ámbitos como el empleo, la emancipación, su estado emocional o el riesgo de pobreza al que se enfrentan".

Otro de los nuevos proyectos que han explicado a la Reina es el lanzamiento de una aplicación bilingüe para erradicar las manifestaciones de odio e intolerancia entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 29 años bajo el lema "no more haters ("No más odiadores" en inglés). ¡Rompe la cadena del odio!".

La Reina, presidenta de honor de la FAD, ya se reunió con su dirección a comienzos del pasado mes de noviembre para conocer el plan estratégico de la organización para el período 2021-2023.