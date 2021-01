La carta de Diego Arrabal a su mujer desde el hospital donde lucha contra el coronavirus

Desde que fue hospitalizado con coronavirus, el fotoperiodista Diego Arrabal ha mostrado a través de las redes sociales cómo está llevando la enfermedad durante estos días de ingreso. "No puedo más", llegó a decir en una de sus publicaciones en Stories. Ahora, el también colaborador de Viva la vida ha escrito una emotiva carta a su mujer a través de su Instagram.

En sus Stories, Arrabal ha escrito lo siguiente: "Ahora soy capaz de ver cuáles han sido tus súperpoderes durante todos estos meses: el poder ver el peligro antes que nadie, la habilidad de multiplicarte... Así podría estar horas y horas", ha indicado el paparazzo.

El colaborador de Mediaset ha acompañado la carta bajo una fotografía de su mujer, Virginia, posando en una playa.

"Después de 365 días de aprendizaje, me gustaría subrayar lo más importante, esa que nunca abandonaste... tu sonrisa. Ríete de lo que quieras, te lo puedes permitir. Por eso yo ya no creo en los súperheroes, sino en ti", ha concluido el fotógrafo su mensaje.

Imagen publicada por Diego Arrabal en sus Stories en la que dedica una bonita carta a su mujer. INSTAGRAM

El mes de enero ha sido especialmente difícil para el fotógrafo, quien primero dio positivo en coronavirus y dos semanas después tuvo que ser ingresado en el hospital.

Fue entonces cuando ha tratado de concienciar sobre la gravedad de la pandemia en un Storie: "Este virus no es broma. Llevo trece días con el vius y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme", indicaba. Asimismo, el colaborador se preguntaba lo siguiente: "¿Por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?".

Esta semana, preocupaba a sus seguidores con otro mensaje en el que explicaba que todavía tenía fiebre: "Solo pido una tregua a la fiebre, no puedo más. Muchos días".

Diego Arrabal publica una imagen desde el hospital. INSTAGRAM / @DIEGOARRABALPAPARAZZO

También en Twitter, el tertuliano ha manifestado su indignación ante la escasez de vacunas, algo que está experimentando toda la Unión Europea. "Sigo ingresado. Qué tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno", ha opinado.