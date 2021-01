Diego Arrabal, ingresado por Covid: "¡Ánimo, compañero, lo vas a lograr!"

Duras semanas Diego Arrabal, que, tras dar positivo en coronavirus hace dos semanas, se encuentra en estos momentos hospitalizado por Covid.

El paparazzi, colaboradora habitual de Viva la vida, aunque fuera de peligro, se encuentra hospitalizado bajo supervisión médica.

precisamente sus compañeros de programa, con Emma García, su presentadora, a la cabeza, le mandaron este fin de semana mensajes de ánimo. "Sé que nos está viendo, está ingresado con Covid, pero controlado. Te mandamos todo el cariño del mundo, no sabes lo preocupados que estamos por ti, lo que te queremos y lo que te echamos de menos", dijo la vasca.

"Recibe un abrazo enorme de parte de todo el equipo de Viva la vida y de todos tus seguidores (...) ¡Ánimo, compañero, que lo vas a lograr!", remató.

Por su parte, el fotógrafo, desde el hospital, también quiso mandar un mensaje: "Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme. ¿Por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?".