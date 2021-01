Diego Arrabal, ingresado por Covid, preocupa por su estado de salud: "No puedo más"

El paparazzi Diego Arrabal, habitual colaborador en Viva la vida, continúa peleando contra la Covid-19 desde el hospital, lugar desde el que informa diariamente, a través de Instagram, sobre los avances en su estado de salud.

El rostro de Mediaset se contagió por coronavirus hace dos semanas y, desde entonces, pelea contra la enfermedad. Sin embargo, ahora ya no lo hace desde casa, sino desde la cama del hospital. Y es que el virus, asegura, "no es una broma".

A través de unas stories, el paparazzo contó este martes que continuaba teniendo fiebre: "Solo pido una tregua a la fiebre, no puedo más. Muchos días".

Diego Arrabal publica una imagen desde el hospital. INSTAGRAM / @DIEGOARRABALPAPARAZZO

Hace unos días, Arrabal lamentaba no haber sido más cuidadoso frente a la expansión del virus. "Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme. "Me hago una pregunta: ¿por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?", reflexionó.

El tertuliano también se desahoga en Twitter, espacio en el que este martes compartió su preocupación. "Sigo ingresado. Qué tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno", se quejó, haciendo referencia a las últimas noticias sobre la pandemia en España.