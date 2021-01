El PP critica que el PSOE usa el Ayuntamiento de Torremolinos como "agencia de recolocación"

"Las personas que entran a formar parte de una empresa municipal pública tienen que acceder por méritos propios, capacidad y en condiciones de igualdad", ha advertido del Cid, asegurando que "pensamos que no se están cumpliendo estas condiciones para acceder al puesto y es nuestra obligación ponerlo de manifiesto".

"También nos preocupa que el contrato se pueda hacer aludiendo a que es temporal, como ha manifestado el PSOE", ha explicado. "Pretenden que a esta persona se le haga un contrato por un año incumpliendo toda la normativa laboral para que, cuando termine ese período, pueda quedarse trabajando en fraude de ley", ha criticado.

Del Cid, que se ha reunido este viernes en Torremolinos con el coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha afirmado que "se ha podido producir una prevaricación", motivo por el cual "el PP presenta este recurso ante los habilitados nacionales para que paralicen este proceso".

"Esto atenta directamente contra los ciudadanos de Torremolinos, que están viendo cómo su Gobierno dice que no tiene fondos para paliar los efectos de la pandemia. No hay ayudas para los empresarios, ni ningún tipo de bonificación fiscal, pero sí que tienen la capacidad para crear plazas públicas y adjudicárselas a sus amigos", ha lamentado la portavoz municipal.

Por otro lado, Del Cid también ha anunciado que el PP va a pedir la creación de una comisión de investigación. "Hemos escuchado estos días cómo los socios de Gobierno del PSOE decían no saber nada de este asunto. Con esta comisión les damos la oportunidad de decir si quieren que se llegue a fondo en el asunto", ha argumentado.

En este sentido, se ha referido a los miembros del equipo de Gobierno de Adelante Torremolinos, integrados por dos concejales de Podemos y uno de Izquierda Unida, asegurando que van a registrar la moción en las próximas horas "y van a tener la ocasión de decir si quieren que se investigue o si van a seguir callados y atados a sus sillones, como están los dos tránsfugas no adscritos que lo que hacen es tragar con todo lo que le pone el equipo de Gobierno".

"El PP no se va a quedar callado ante este nuevo abuso de poder y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar", ha subrayado Del Cid.

Por su parte, Carmona se ha referido a que en Torremolinos hay "un Gobierno local apoyado por personas que para todos son considerados éticamente como tránsfugas, porque se presentaron por unas listas para hacer precisamente lo contrario que pretendían sus votantes".

El dirigente 'popular' ha asegurado que "el alcalde de Torremolinos aguanta el sillón con pactos ocultos de los que algún día nos enteraremos, como es seguro que también hubo algún pacto oculto para prometerle el cargo a alguien y prepararle la plaza. Es evidente que el alcalde tendrá que dar muchas explicaciones", ha insistido.

"Estamos preocupados porque vemos que esta situación que está ocurriendo en Torremolinos no se da sólo aquí, sino que el PSOE podría estar realizando esta práctica en otros puntos donde gobierna, con el mismo 'modus operandi': preparar una plaza para alguien que ha sido un referente del PSOE", ha concluido Carmona.

EL EQUIPO DE GOBIERNO

Por su parte, el teniente de alcalde y responsable de la delegación de Servicios Generales y Empresas Municipales, Antonio Navarro, ha informado de los procedimientos llevados a cabo para contratar un asesor jurídico para Litosa con el objetivo de implementar nuevos mecanismos legales más eficientes, apuntando a los "bulos y mentiras vertidos por la portavoz del PP con el único propósito de generar desconcierto y enfrentamiento, a sabiendas que hay informes jurídicos que avalan la legalidad de este proceso".

"Margarita del Cid y su tío Ramón fueron protagonistas de una gestión que permitió la contratación de más de 350 trabajadores en las empresas municipales sin ningún tipo de procedimiento y oportunidad de acceso para el resto de los vecinos y vecinas", ha asegurado Navarro, quien ha apuntado que "ahora olvidan su pasado y vierten una serie de datos que poco tienen que ver con la realidad".

Ha defendido que el proceso que ha contado "con un tribunal formado por funcionarios, con su publicidad pertinente y en el que la valoración objetiva de méritos de los candidatos se situaba en un 70 por ciento, y la entrevista personal en un 30; al contrario de lo que asegura Del Cid, siendo esta una más de las mentiras con las que han intentado manchar este proceso".

En contraposición a este procedimiento, "cabe recordar cómo hacía y deshacía el PP de Margarita del Cid en la empresa municipal de Litosa. Utilizaron esta empresa municipal como puerta giratoria al exconcejal del PP, Antonio Díaz, al que tras finalizar la legislatura y abandonar su cargo público le hicieron un puesto a medida como gerente de la empresa".

Al respecto, ha señalado que a esta plaza, "sin procedimiento legal alguno y con carácter indefinido, no solo la dotaron con 77.000 euros, sino que la blindaron para que los vecinos del municipio tuvieran que pagar de forma desproporcionada la gestión de alguien impuesto por unas siglas, sin concurrencia pública".

"El PP intenta constantemente engañar a la ciudadanía, generar desconcierto en redes sociales y medios de comunicación, pero cuando llega el pleno no piden explicaciones porque no tienen argumentos de peso y prefieren que no exista un debate basado en la verdad. Han demostrado que la democracia y la actividad política no les importa porque no les es rentable, y prefieren hacerlo delante de una cámara sin que nadie les interpele y se pueda ver desmoronado su argumento incendiario. Hemos cumplido con la legalidad", ha dicho.

El edil ha afirmado que no quieren "entrar en 'y tú más', pero sí en interpelar a quien nos diga que no cumplimos la legalidad cuando hay informes jurídicos que lo avalan, cuando además otros informes de las áreas de personal de las empresas municipales aseguran que las contrataciones que hacían en su época de gobierno no se regían por ningún tipo de procedimiento transparente".

"La gestión de este equipo de gobierno ha conseguido por primera vez en la historia de este municipio cerrar las cuentas de las Empresas Municipales con un ahorro que se sitúa en los 1.7 millones de euros. Unas cifras que sin duda se alejan del despilfarro y la política de Margarita del Cid que dejó las cuentas municipales con una deuda cercana a los 200 millones de euros y que a los vecinos de Torremolinos les cuesta cada mes más de un millón de euros", ha apuntado.

Asimismo, Navarro ha indicado que no van a gastar "ni un gramo de energía más en desmentir falsas acusaciones porque no sería justo para el conjunto de la ciudadanía, seguiremos siendo responsables y cuidando de quien más lo necesita, con el claro hándicap de pagar una deuda de alguien que ahora intenta dar ejemplo". "En política no es lo que se dice, es lo que se hace, y ya sabemos lo que hizo Margarita del Cid cuando tuvo el inmenso honor de ser concejala de gobierno en esta ciudad ", ha concluido.