Ronda Universitat pierde el 60% de las paradas de bus definitivamente

El próximo lunes día 8 de febrero, de aquí a 10 días, la Ronda Universitat perderá 11 de las 15 líneas de autobuses urbanos e interurbanos que tienen su inicio y su final en esta calle y que han convertido durante años a este enclave en una estación de buses «encubierta» en pleno centro de Barcelona, como han denunciado en numerosas ocasiones sus resignados vecinos.

Marcharán de la calle una línea que cubre la ruta Lleida-Berga-Puigcerdà, tres de la ruta Olesa-Manresa, una del recorrido Castelldefels-Port Ginesta, las tres del Maresme que no son exprés y la tres que conectan con el Garraf.

Tras el acuerdo alcanzado entre Ajuntament, Generalitat y Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), estas líneas regulares supramunicipales se desplazarán a otros puntos de la ciudad y, de este modo, se eliminará cerca del 60% de las paradas de estos vehículos de transporte público en superficie, que ha experimentado un notable crecimiento de usuarios en los últimos años.

La línea Lleida-Berga-Puigcerdà se traslada a la Estació del Nord

Fruto de esta descongestión de las aceras, se verán reducidos tanto los niveles de ruido como de contaminación y aglomeraciones de personas que han soportado los residentes. La línea Lleida-Berga-Puigcerdà de la operadora Alsa se traslada a la Estació del Nord y añade paradas en el Passeig de Gràcia (a la altura de Diputació) y en la Gran Via (con Balmes).

Líneas Barcelona-Abrera-Olesa-Manresa y exprés Manresa y Olesa se mueven a la plaza Maria Cristina

Por su parte, las líneas Barcelona-Abrera-Olesa-Manresa, e22 exprés Manresa y e23 exprés Olesa de Hispano Igualadina (Monbus)se mueven a la plaza Maria Cristina, con una nueva parada de paso en Gran Via con Balmes). La línea Castelldefels-Port Ginesta (L94) de Mohn marcha a la estación de Sants.

Los dos buses exprés de Mataró se van a plaza Catalunya

Mientras, las líneas que conectan con el Maresme y que no son exprés: C3-Vilassar de Dalt, C4 Premià de Mar y C6 Cabrils de la Empresa Casas (Moventis) se van a la Gran Via (a la altura de Pau Claris). Y las que cubren el Garraf (e14 Sant Pere de Ribes, e15.1 Vilanova i la Geltrú y e16 Sitges de Cintoi Bus) se trasladan a Gran Via con la calle Aribau).

Las únicas cuatro líneas que se mantendrán en la ronda Universitat una vez esta se remodele se irán de manera temporal a la plaza Catalunya y a la plaza Universitat. Se trata de las líneas del Maresme exprés: e11.1 Mataró Centre y e11.2 Mataró Nord y de las dos líneas de Castelldefels L95 y e95).

En paralelo a esta transformación de Ronda Universitat, se están mejorando los accesos de las estaciones de autobús de Sant Andreu Arenal y de la Estació del Nord así como la creación de un nuevo carril bus en la avenida de Esplugues. También se está habilitando doble carril bus en la Gran Via entre Passeig de Gràcia y Marina y en la avenida Diagonal entre Pius XII y Zona Universitària. Se amplían a su vez los dos carriles bus de la Diagonal entre Francesc Macià y Roger de Llúria.

La anulación de paradas en Ronda Universitat coincide con la segunda fase de las obras, en las que se ganará espacio para aceras y verde y se reducirán los carriles de tráfico de cuatro a dos. Tras los trabajos en el lado mar, el 8 de febrero comienzan los del lado montaña que hasta ahora ocupaban las paradas de bus.