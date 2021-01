Coronavirus.- UGT pide más medidas y un protocolo en la empresa de autobuses de la capital

Así, en un comunicado han instado a que "con carácter de urgencia" la empresa EMT "active un protocolo de actuación en el control de acceso a sus instalaciones, zonas comunes internas como son los comedores de talleres o zona de máquinas de billetaje y sobre todo en el interior de cada uno de los autobuses que dan servicios a los viajeros".

Según han indicado, la plantilla "no tiene actualmente ningún control que pudiera detectar si está apto o no para poder desarrollar su jornada laboral, ya que ni siquiera al acceder al centro de trabajo se les toma la temperatura". También, igualmente, han señalado que "en la zona de comedores no se respetan las medidas de distancia y prevención y mucho menos en zona de billetaje".

"A todo ello, podríamos añadir que actualmente en los autobuses no se porta ni un solo bote de gel, los conductores usan mascarillas FFP2 facilitadas por la empresa, las cuales, según normativa por su tiempo de uso recomendado, no cubren la totalidad del tiempo necesario para desarrollar las jornadas laborales asignadas", han apuntado.

Asimismo, desde UGT han asegurado que "carecen de sistema de regulación de aforo acorde a normativa actual y modus operandi para que el conductor pudiera basarse e ir controlando el aforo que va existiendo en el interior del autobús", añadiendo que "a día de hoy aún existen autobuses con una cortina de plástico como prevención para el trabajador y los viajeros en vez de mampara hermética".

Desde el sindicato han considerado que los servicios "deberían de distribuirse de manera más efectiva" a lo largo del día, incidiendo en que "la empresa municipal malagueña EMT está en una posición en la que, siendo una empresa insignia, no cumple con las medidas de seguridad y prevención ante el COVID-19, es por lo que parte de su plantilla ha causado baja por contagios".