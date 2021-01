Sombras y nubarrones que se ciernen sobre la vacuna de AstraZeneca: dudas sobre la eficacia y falta de existencias

AstraZeneca continúa en el punto de mira de toda Europa, en medio del que amenaza con convertirse en uno de los mayores conflictos en torno a la vacuna de la COVID-19. Desde que el pasado noviembre la propia compañía se situó en el centro del debate al anunciar que un error en la fabricación alteró los datos de su eficacia, la incertidumbre y la desconfianza no han dejado de crecer. A empeorar la situación han contribuido los datos sobre la presunta baja protección del suero en determinadas franjas de edad y los retrasos en las entregas a la Unión Europea (UE), que han incrementado este recelo.

La tensión entre la empresa y Bruselas ha alcanzado esta semana cotas insospechadas, después de que el viernes pasado la farmacéutica anunciase demoras en las entregas de las dosis. Este comunicado fue recibido con asombro por la Comisión Europea, que se tornó en enfado con el paso de los días, ha derivado en la creación por parte de la UE de un mecanismo para controlar y, eventualmente bloquear, las exportaciones a terceros países de las vacunas producidas en su territorio.

En medio de este desencuentro, la Agencia Europea Medicamento (EMA) publicará este viernes sus conclusiones de la evaluación de la vacuna, cuya eficacia se estima entre el 62 y el 90%, y ha subrayado que solo la autorizará en caso de que los datos presentados sean “lo suficientemente sólidos y completos”. Lo hará en medio de la polémica desatada por Alemania sobre la protección del fármaco en los mayores de 65 años, que algunos sitúan en el 8%.

Este suero diseñado por la empresa anglo-sueca en colaboración con la Universidad de Oxford se basa en una técnica diferente a la empleada por Pfizer y Moderna -los dos aprobados y administrados hasta ahora en la UE-, que utilizan ARN mensajero. AstraZeneca ha desarrollado una vacuna 'de vector viral', esto es, que toma como base otro virus (un adenovirus de chimpancé) y lo ha transformado y adaptado para combatir el coronavirus.

Incógnitas sobre su protección

AstraZeneca ya se situó en el centro del debate cuando el CEO de la compañía, Pascal Soriot, anunció la posibilidad de que la farmacéutica realizase un nuevo ensayo adicional a nivel mundial para evaluar la eficacia de su vacuna contra la COVID-19, después de que los estudios publicados hasta la fecha hubieran suscitado dudas sobre su nivel de protección.

En los últimos ensayos realizados hasta ese momento, se produjo un error de fabricación que provocó que algunos voluntarios recibieran media dosis de la vacuna. En estos pacientes el suero demostró una tasa de efectividad del 90% una vez realizado el segundo pinchazo (ya completo), una protección notablemente superior a la que presentaron aquellos a los que se les administraron las dos inyecciones enteras (62%), según la revista The Lancet.

Fue la constatación de que una menor cantidad del fármaco producía una inmunización mayor ante el virus la que llevó a la compañía a plantear la opción de este ensayo adicional, si bien aseguró que no retrasaría las aprobaciones regulatorias en Reino Unido y la UE. De hecho, en aquel momento hacía ya varios meses que Bruselas había firmado con AstraZeneca un contrato de 300 millones de dosis.

Dudas sobre su efectividad en mayores

Ahora, las dudas sobre la eficacia de la vacuna de AstraZeneca vuelven a poner contra las cuerdas a la compañía. En esta ocasión, queda en entredicho la protección ofrecida por el suero en mayores de 65 años, pues Alemania ha recomendado en un informe no definitivo difundido este jueves limitar a los menores de esa edad la aplicación del fármaco de la empresa anglo-sueca.

"No hay de momento datos suficientes para juzgar la efectividad de la vacuna en mayores de 65 años", explica la versión del informe de la Comisión de Vacunación del que han informado medios locales. No obstante, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha matizado que la recomendación no es definitiva, sino sólo una propuesta provisional.

En este sentido, el periódico económico alemán Handelsblatt aseguró el pasado lunes, para lo que cita “varias fuentes familiarizadas con la estrategia alemana de vacunación”, que la inmunidad proporcionada por la vacuna de AstraZeneca en este colectivo cae hasta el 8%. Se trata de un dato que niegan la empresa y la Universidad, pero que, de confirmarse, resulta particularmente relevante, pues el virus es especialmente virulento entre la población más envejecida.

Retrasos en la entrega de dosis a la UE

Estas nuevas dudas sobre la eficacia de la vacuna llegan en el momento más tenso de la relación entre la farmacéutica y la Unión Europea, a causa de los retrasos en la distribución de las dosis que AstraZeneca anunció el pasado viernes. Desde este comunicado por parte de la compañía, la reacción de Bruselas pasó de la sorpresa a la indignación, hasta llegar a insinuar que los viales correspondientes a la UE habían acabado en países terceros, pues Reino Unido no había sufrido demoras.

"Estamos en una pandemia. Perdemos gente todos los días. Esto no son números, son personas", recalcó la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, que recordó a compañía que, si tiene problemas en alguna de sus fábricas dentro de la UE, puede enviar dosis de su vacuna desde alguna de las dos plantas que la farmacéutica tiene en Reino Unido.

La Comisión Europea no ha llegado a acusar abiertamente a la empresa de vender las dosis comprometidas con la UE a otros estados, pero ha diseñado un mecanismo de emergencia que le permitirá controlar y, eventualmente bloquear, las exportaciones a terceros países de las vacunas contra la COVID-19 producidas en el territorio de la Unión.

Por su parte, la Agencia Europea Medicamento (EMA) ha confirmado este jueves que el viernes publicará sus conclusiones de la evaluación de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y ha subrayado que solo le dará luz verde si los datos presentados por la farmacéutica son “lo suficientemente sólidos y completos”.