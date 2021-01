La pandemia azota el ánimo de Lolita Flores: la artista preocupa por sus enigmáticos mensajes en las redes

La crisis de la Covid-19 está acabando con la paciencia de Lolita Flores. Así lo ha dejado ver la propia artista en su perfil de Instagram, donde ha despertado la preocupación de sus seguidores debido al contenido de su última publicación.

La cantante, de 62 años, ha publicado un vídeo en el que aparece en su casa, lugar en el que se refugia del virus. Sin embargo, se siente de harta de esperar a que la situación mejore: son muchas las preocupaciones que la asaltan.

"Buenas madrugadas. Ausente, mi cabeza en orden, tratando de ser fiel a lo que siento. En un laberinto de pasiones, el toque de queda, el aburrimiento, la edad, que no perdona; y yo guerrera", rezan las primeras líneas del post.

La cantante, que hace unos días celebraba el anuncio de Cruzcampo cuya protagonista era su madre, Lola Flores, ha reconocido que ansía volver a la 'antigua normalidad'. Desea ser "libre" y aprovechar el tiempo sin mascarilla.

"Aquí estoy, sin trampa y sin cartón. Aquí voy, luchando con la mascarilla con el virus. Refugiarme en mi casa a las diez. Acabemos con esta pesadilla. El tiempo que me quede, lo quiero libre. Buenas noches. Buenos días", ha zanjado.

Estas palabras han preocupado a los usuarios, que han dejado mensajes de cariño en el tablón de comentarios. Asimismo, no es la primera vez que Lolita publica reflexiones de este tiempo, pues durante en el confinamiento no dudó en desahogarse por las decepciones que había vivido con personas de su entorno. "Hay gente que me ha fallado", aseguró.