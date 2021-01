Lolita y Rosario reaccionan al anuncio de Cruzcampo que ha resucitado a su madre, Lola Flores: "Estaría orgullosa"

Las cantantes Lolita Flores y Rosario Flores han reaccionado, orgullosas, al spot de Cruzcampo que este jueves dio que hablar por resucitar, a través del sistema deepface, a la mismísima Lola Flores, quien habría cumplido 98 años.

Con mucho acento es el anuncio con el que Cruzcampo quiso reivindicar la diversidad. "¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar...", avanza, así, la 'faraona', resucitada gracias a la inteligencia artificial: más de 5.000 imágenes, un minucioso proceso de composición y postproducción fueron necesarios para hacerlo posible.

Eso sí, la colaboración personal de las hijas de la cantante, Lolita y Rosario Flores, también permitió que Con mucho acento saliese adelante, pues ambas asesoraron al equipo de Cruzcampo para dar forma al anuncio, cuyo resultado hiperrealista puso el foco en la voz, los gestos, la entonación, las palabras y las expresiones de la bailaora y actriz para devolverla a la vida.

El anuncio, en el que también participan la cantante y compositora María José Llergo, el colectivo musical Califato ¾ y los artistas gráficos Habla tu andaluz, ha recibido el aprobado de Lolita y Rosario, quienes manifestaron su alegría y orgullo a través de sus respectivos perfiles de Instagram.

"Un mensaje #ConMuchoAcento que mi madre estaría orgullosa de decir también hoy en día. Gracias @Cruzcampo por hacernos este regalo tan bonito", escribió la menor de las hermanas, que también aprovechó para felicitar a su madre, quien falleció hace ya 25 años. "Felicidades mamá, estás con nosotros, te quiero", expresó.

Por su parte, Lolita redactó unas agradecidas palabras: "Gracias @cruzcampo, gracias a vosotros hoy día 21 de enero mi madre sigue viva, con su acento el vuestro, gracias de corazón".