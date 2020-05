Lolita Flores cuenta la verdad sobre los misteriosos mensajes que publica en las redes: "Hay gente que me ha fallado"

Lolita Flores preocupaba estos días a sus seguidores tras publicar una serie de reflexiones en su cuenta de Instagram. Y es que, aprovechando la tranquilidad que brinda la madrugada, la cantante le ha cogido el gusto a compartir pensamientos en forma de enigmáticas publicaciones que, como era de esperar, no han pasado desapercibidas, pues se ha visto obligada a contar la verdad.

El mensaje que más llamó la atención de los usuarios fue el que la actriz lanzó el pasado martes. "Así se queda una, de cartón cuando intentan manipularte con una sutilidad que espanta. En fin, debe ser el confinamiento que ha vuelto a algunas personas tan ilusas que se creen que pueden tratarnos como los tratan a ellos. Qué equivocados estáis, amores míos", escribió.

Las palabras de la cantante despertaron curiosidad entre sus más de 450.000 seguidores, por lo que este jueves quiso aportar "tranquilidad" asegurando que se encuentra bien, aunque durante la cuarentena ha vivido algún que otro desengaño con personas de su entorno.

"Aclaro esto porque hay preocupación entre la gente que me aprecia de las cosas que escribo de madrugada, son sentimientos que expreso por situaciones que veo, que siento en mis propias carnes en todos los aspectos de la vida, laboral y personal, estoy divinamente", explicó antes de aclarar que no está satisfecha "con cosas que están pasando en España", aunque "con otras sí".

"Hay gente que en este confinamiento me ha fallado, pero me imagino que como a todos los mortales, de sueños no se vive, de ilusiones tampoco, yo tengo los pies sobre la tierra y mi edad me da la opción de hablar y decir lo que antes por la inmadurez no me atrevía, siempre he sido clara", apuntó la cantante.

Asimismo, la jurado de Tu cara me suena destacó con optimismo que es necesario "vivir, trabajar e intentar llevarnos bien en esta nueva normalidad": "Eso sí, la esperanza dicen que es lo último que se pierde, ¿de verdad? ¿o la paciencia? Vamos para adelante y cada uno a lo suyo".

Tras la aclaración, la artista agradeció a sus seguidores el apoyo recibido: "Os quiero y gracias por quererme, vamos, que España saldrá de esto y los españoles saldremos heridos pero con ganas de empezar de cero. Besos a todos y gracias".