Isa Pantoja se pronuncia: "Ir contra mi madre sería ser una desagradecida, soy una hija deseada"

Está en un fuego cruzado y, si no quiere tomar partido, difícilmente debería moverse. Y sin embargo Isa Pantoja ha decidido hablar alto y claro sobre la actual relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, sobre cómo ve la pelea que está manteniendo con su hermano Kiko Rivera y, además, ha aprovechado para reivindicarse en una extensa entrevista con la revista Semana.

Resumir en un párrafo todo lo que actualmente se cuece teniendo como epicentro Cantora es casi una tarea imposible, pero para entender por dónde avanza ahora mismo la polémica solo hay que atender a las últimas declaraciones que hizo la propia Chabelita en El programa de Ana Rosa.

"Nunca me he sentido inferior como algunos han querido ver", explicó la colaboradora en el plató, aunque reconoció el fuerte carácter de su madre: "Yo he tenido muchas peleas con mi madre y cuando se enfada suelta lo primero que le viene y, en ocasiones, puede ser dañina, pero yo todo esto no lo sabía".

Sin embargo, fue al final cuando en los pasillos de Telecinco se escucharon los verdaderos sentimientos de Isa: "La orfandad es un problema que tengo. Siempre he dicho que mi hermano es como un padre para mí, pero figura paterna no ha sido; Dulce es importante para mí, pero mi madre es mi madre, está por encima", confesó.

Ahora, la joven de 25 años ha concedido la entrevista y aclara algunas de estas palabras, comenzando por responder a las palabras de su hermano, que dijo que Isabel y Agustín Pantoja no le proferían el mejor trato. "Soy una hija deseada", declara con solemnidad.

Como está decidida a mancharse el calcañar de barro en esta guerra, Chabelita opta por cubrirle las espaldas a la tonadillera. "Ir contra mi madre sería ser una desagradecida. Ella está por encima de todo", confiesa, aunque eso no signifique que deje de lado al Dj y a su cuñada Irene [Rosales].

"Me duele la situación. Mi hermano me ha puesto en un compromiso. O le dejo de mentiroso o sigo para adelante", explicita la exconcursante de La Casa Fuerte, quien mientras espera que su madre se ponga en contacto con su hermano ha preferido marcharse de escapada romántica con Asraf Beno.

Eso sí, Isa Pantoja no duda en señalar a su tío Agustín como uno de los grandes responsables de todo lo que está ocurriendo: "Creo que mi tío intentará tomar medidas legales y mi madre estará enfadadísima. Ya no es dolor, es algo increíble".

Va más allá, asegurando que "es verdad que el perfil que hace Kiko de Agustín" ella lo ha vivido. "Mi tío cuando viene alguien que no le gusta o no quiere se aparta. Cuando se cruzaba conmigo ni nos mirábamos. Lo hemos normalizado", añade con algo de resignación explica.

"No sé por qué no me habla. Cuando tenía 12 años, estuve 9 meses sin hablar con él. Luego en determinados momentos sí. A partir de los 16 me eché novio y mi madre no me dejaba salir; él cambia conmigo. Si no había un buena relación antes, no lo va a haber ahora. Hay momentos que cuenta mi hermano de mi tío que son verdad, pero yo no lo recuerdo siempre así", puntualiza.

Por eso le duele tanto que hablara de una forma tan abierta y sin medir las consecuencias de su adopción. "Cuando mi hermano habló de mí me pidió perdón y me dijo que iba a parar con ese tema. Le dije que sí, que por favor lo hiciera y no hablé más con él sobre ese tema", comienza explicando Isa.

"Ahora sí que me ha dejado en ridículo. No tiene que decir esas cosas; sobre todo, si no las sé ni yo... Él no habló conmigo durante cinco meses, yo no lo voy a hacer porque sé que está mal, no le daré la espalda. Lo que dijo intento llevarlo por dentro y yo sola, porque es super doloroso", termina.