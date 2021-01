La escapada de Chabelita a un hotel burbuja para huir del foco mediático por el conflicto entre su familia

Parece que Chabelita Pantoja ha encontrado por fin ese respiro que necesitaba después de todo el revuelo familiar que lleva aconteciendo los últimos meses entre su madre, Isabel Pantoja y su hermano Kiko Rivera.

Junto a su pareja, Asraf Beno ha conseguido desconectar de los medios durante una noche romántica en un nido de amor de lo más peculiar. Ha querido compartir ciertos momentos de la velada a través de unos stories con sus casi 600.000 seguidores en Instagram.

"Estamos en un sitio súper chulo, es la segunda vez que venimos. Pero ahora han abierto otro en Castellón. Está súper guay. Llevaba sin hacer una escapada mucho tiempo. Son unas burbujas donde está todo y fuera tienen un pequeño jacuzzi", así ha explicado a sus seguidores donde se encuentra ese retiro tan espectacular que llevaba tiempo buscando.

No han escatimado en gastos ya que la pareja ha decidido alojarse en una de las burbujas VIP con las que cuenta el hotel. Cuenta con 40 metros cuadrados, con vistas de 280º al cielo, jacuzzi y sala de estar dentro de la habitación.

Captura de pantalla de un 'storie' donde Chabelita muestra la habitación burbuja. ISA PANTOJA / INSTAGRAM

Además la habitación también está equipada con cama king size , ducha con vistas al exterior y telescopio, detalles que hacen que la estancia por noche salga a 365 euros.

Pero Chabelita ha encontrado la calma gracias a esta escapada después de que hace este lunes le volviesen a preguntar en El programa de Ana Rosa sobre el conflicto en el que se ha visto envuelta: "Me cuesta mucho empatizar ahora porque cuando yo tenía un problema nadie me apoyaba… y no eran económicos (...) Ahora mismo ponerme en la piel de alguno no puedo. Yo sé que no demandaría a mi madre pero tampoco le haría, si es verdad, eso a un hijo. ¿Qué me duele la situación? Sí." sentenció la famosa.