Isa Pantoja y Asraf a punto de suspender su boda tras una discusión

Desde que comenzó La casa fuerte, la pareja ha protagonizado varias discusiones que han llevado a que Asraf sea muy criticado por los telespectadores por dar una imagen de persona fría, poco comprensiva y distante con su novia.

Las tensiones existentes actualmente en la familia Pantoja están provocando que la relación entre los jóvenes empeore. "He sufrido muchísimo con esta familia. Es una mierda de familia", ha declarado Asraf.

Además, confesaba no tener claro si casarse con la hija de Isabel Pantoja. "Estoy decepcionado. Desde que le pedí matrimonio tengo más dudas… No puedo estar con una persona que no me defiende", confesó.

Según Socialité, la crisis entre ambos aumenta tras una discusión en el reality. Isa Pantoja podría no tener claro si pasar por el altar con su todavía pareja después del conflicto sucedido este fin de semana entre ambos.

"¡No me toques, no me digas nada!", le gritaba Isa Pantoja a Asraf. Todos los compañeros se han posicionado al lado de la hija de la tonadillera.

"No nos entendemos, cada uno por su lado y ya está", dijo Asraf a sus compañeros. En estos momentos, no se hablan entre ellos desde lo que ha pasado.