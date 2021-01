El nombramiento de Iceta y la salida de Illa calientan la precampaña del 14-F

Los socialistas se han situado este martes en el centro de la precampaña electoral en Cataluña con dos movimientos que –aunque previstos– necesitaban la confirmación del presidente del Gobierno: el nombramiento de Miquel Iceta como ministro de Política Territorial y la salida de Salvador Illa para ejercer de candidato del PSC a presidir la Generalitat.

Ha sido el pistoletazo de salida para la campaña que comienza oficialmente a las 00.00 horas del viernes y que, las últimas encuestas, sitúan a Salvador Illa (PSC), Pere Aragonès (ERC) y Laura Borràs (JxCat) como los candidatos con más posibilidades de ganar las elecciones. Unos sondeos que coinciden en cuantifican el número de indecisos alrededor del 40%, con lo que la carrera electoral está totalmente abierta.

En todo caso este martes los partidos catalanes y también del Govern han focalizado las críticas en el PSC. La consellera de Presidencia y portavoz, Meritxell Budó, ha denunciado el "balance cero" que considera ha tenido el candidato del PSC como ministro de Sanidad y ha deseado más éxito a Miquel Iceta al frente de Política Territorial. Según Budó, Salvador Illa no ha hecho nada para "conseguir las necesidades que desde Cataluña venimos reclamando", ha dicho tras la reunión del Govern.

Por su parte, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha confirmado que los republicanos enfocarán la campaña como una disputa: "Esto va de ERC o el PSC", ha afirmado. En declaraciones durante un encuentro telemático con periodistas, Vilalta ha sostenido que la victoria en los comicios va de elegir entre "el proyecto de ERC, comprometido, honesto y trabajando el día a día para ayudar a la gente, o la dimisión de funciones del ministro Illa y un PSC cada vez más sucursalista del PSOE que lo único que hace es primar los criterios electoralistas por delante de los criterios colectivos".

Para fortalecer su mensaje electoral, ERC espera que su líder, Oriol Junqueras, y el resto de dirigentes en prisión (Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa) puedan participar en la campaña, ya que al cumplir una cuarta parte de sus condenas tendrán permisos penitenciarios.

Cambios en el Gobierno de Sánchez Carlos Gámez

Y este martes ha estado en Mataró (Barcelona) el presidente del PP, Pablo Casado, quien ha acusado al Gobierno de no tomar medidas "para no perjudicar electoralmente una campaña". "No se puede estar más pendiente de salvar votos que de salvar vidas", ha censurado Casado en una mensaje gravado en vídeo.

Criticas también del candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, quien ve una continuidad la entrada de Miquel Iceta en el Gobierno como la cuota del PSC para suplir la vacante de Salvador Illa: "Algo tiene que cambiar para que todo siga igual en los pactos de Sánchez con el separatismo catalán. Por eso sale Illa pero entra Iceta", ha señalado en su cuenta de Twitter.

Sobre un posible gobierno entre socialistas y comunes en Cataluña se ha pronunciado la candidata de En Comú Podem, Jéssica Albiach, que ha celebrado que el candidato del PSC, Salvador Illa, haya explicitado que quiere un gobierno de coalición como en España, pero ha advertido que "la aritmética y los números son tozudos". Albiach le ha recordado que hace falta "humildad y hablar en plata", y ha recordado que para formar Gobierno haría falta "un número de escaños suficientes, que tendrían que llegar a 68". Cree además que Cataluña necesita "acuerdos amplios y transversales".

Y la candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha alertado de que hay una "amenaza real" de un tripartito de ERC, PSC y comunes después del 14-F en Cataluña, y ha sentenciado: "Conmigo no habrá posibilidad de un tripartito. No haremos nunca un tripartito del 155. Ni siquiera aceptaría los votos del 155, no solo de Ciudadanos y PP sino tampoco del PSC".