La Policia intervé en una "casa de cites" a Alacant on hi hauria dones contagiades de coronavirus

Els agents van tindre coneixement dels fets gràcies a la col·laboració ciutadana, i després d'aclarir la situació, malgrat que les implicades negaren estar contagiades, el dispositiu va finalitzar amb el resultat de la detenció d'una persona per estada irregular i cinc propostes d'infracció a la Llei d'estrangeria, ha indicat la Prefectura en un comunicat.

Així mateix, els efectius també han alçat 20 sancions per incompliment de les distàncies de seguretat i ús obligatori de mascareta, tant a les treballadores com als clients que allí es trobaven.

A més, la Policia va interposar un acta per desobediència als agents de l'autoritat i sancions administratives als responsables de l'establiment per infringir la normativa de la Comunitat Autònoma en matèria d'obertura de locals i establiments públics.

Per açò, la Policia Nacional ha sol·licitat la clausura del local i treballa amb Salut pública per a conéixer la possibilitat que alguna de les dones s'haguera saltat la quarantena, a més de si les treballadores sexuals pogueren ser víctima de tràfic.

FESTES

Durant el cap de setmana s'han realitzat diverses operacions en la província d'Alacant per al compliment de les noves mesures sanitàries establides per la Generalitat per a minimitzar els riscos de l'expansió de la Covid-19.

En concret, destaquen també la celebració de dos festes privades en les localitats d'Elx i Benidorm amb un total de 25 persones.