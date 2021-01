Juste (PP) dice que "hay una deuda pendiente" con la comarca de Andorra, tras dos años sin atracción de empresas

En rueda de prensa, Juste ha recordado que este sábado, 23 de enero, se han cumplido dos años desde la visita de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y ha aseverado que "ha sido más traición que transición" porque el plan anunciado "no ha llegado".

El dirigente del PP ha expresado que la comarca lleva dos años "esperando esa actividad económica" y ha subrayado que en la última campaña electoral "se prometieron" nuevas empresas, pero "nada ha llegado".

"No vemos nada que se esté construyendo, no hay alternativa", ha lamentado Joaquín Juste, a cuyo juicio solo hay "incumplimientos y mentiras" porque "se instalan empresas en el resto de Aragón y aquí no; van al Gobierno y les incentivan en otro sitio", tras lo que ha comentado que Andorra "ha sido motor económico de esta provincia; ya está bien".

El diputado autonómico del PP Juan Carlos Gracia Suso ha considerado que "hay otros factores que afectan para que la empresa privada vea este territorio como un sitio atractivo", añadiendo que "hay formas de convertir este suelo en competitivo y que se generen empleo y riqueza" porque "estas comarcas son, realmente, atractivas para las empresas".

Gracia Suso ha dicho que "desde que la Térmica dejó de echar humo, los únicos que lo hacen son Javier Lambán y Arturo Aliaga con sus promesas incumplidas al territorio".

En el capítulo de ausencias, Gracia Suso ha recordado que todavía no se conocen los proyectos para infraestructuras municipales del Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo, modificado en 2019, y que en febrero de 2020, el presidente de Aragón prometió que en un mes se firmaría el Plan de Transición, del que "nada se sabe". Por esa razón ha solicitado "realidades" y que "dejen de engañar a los habitantes de estas comarcas".

Ha pedido a su vez que se "apueste" por las Cuencas Mineras y para ello ha calificado como "fundamental" la construcción de la A-68, la llegada de las telecomunicaciones y una política fiscal que incentive a las empresas.