Isabel Torres, de 'Veneno' sufre una recaída del cáncer que padecía: "Tengo que luchar, seguir luchando"

La actriz Isabel Torres, aclamada recientemente por su papel de Cristina Ortiz, La Veneno, en la serie Veneno, ha hablado en sus redes sociales de los problemas de salud que padece, a raíz de tener de nuevo problemas con el cáncer.

"Hoy fui al médico. Ustedes saben que he estado dos meses medio malita por el hígado, muy cansada y tuvimos que parar el tratamiento", comenzaba diciendo la actriz, que lleva años luchando contra la enfermedad.

"Me ha salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande", informaba a sus fans, de los que recibió una inmediata oleada de mensajes de ánimo.

"Ha aparecido una lesión nueva en la boca del estómago, que por eso tengo siempre náuseas y ganas de vomitar y esa nueva que tengo en la parte de atrás que, por lo visto, es un adenoma nuevo", explicaba Torres, que comenzará de nuevo con sesiones de quimioterapia.

"Llevo dos años luchando con la enfermedad. Primero me dio el pénfigo, que era una enfermedad autoinmune, por eso me hinché, por culpa de los corticoides e hice el casting de Venenoy gracias a estar gordita me cogieron", contaba la actriz.

Sin embargo, tras un primer momento de bajón, Isabel Torres se mostraba dispuesta a seguir adelante. "Antes me vine abajo y lloré y la verdad es que me da muchísima pena porque llevo un año muy difícil", pero "la vida es superbonita" y tiene que "luchar, seguir luchando, esto es una carrera de larga distancia" y "el adenoma lo voy a meter en el horno y lo voy a comer con papas".