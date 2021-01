El Hospital Vall d’Hebron crea cajas con ilustraciones para cubrir las bolsas de suero y de quimioterapia de los niños

El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha creado las cajas ‘SuperBox’ para cubrir con ilustraciones, fotografías y mensajes las bolsas de suero, quimioterapia, transfusiones y otras medicaciones de los pacientes pediátricos y, así, “humanizar el tratamiento” de los más pequeños.

“Una de las cosas que más angustia produce a los niños es ver la transfusión, ver caer las gotas de sangre ajenas, y taparlo les ha ayudado mucho”, cuenta Pablo Velasco, médico de oncología pediátrica en el Vall d’Hebron y uno de los creadores de esta iniciativa.

Tanto Velasco como Eunice Blanco, jefa de trabajo social en el centro y también impulsora del proyecto, habían trabajado anteriormente en otros proyectos de “humanización” y se les ocurrió la idea de la caja tras ver en la prensa una iniciativa parecida en Brasil.

“Una asociación de pacientes había tenido una idea sobre unas cajas que cubrían los sueros de los niños en oncología y que llevaban impresas imágenes de superhéroes para, en lugar de tener presente todo el rato los efectos secundarios del tratamiento, recordasen que la medicación les daba superpoderes para luchar contra la enfermedad, y me pareció una idea extraordinaria”, explica Velasco.

Las 'SuperBox’ del Vall d’Hebron cuentan con una rejilla que permite colocar una imagen distinta cada día y son los pacientes quienes eligen qué poner en ellas, que pueden ser imágenes de sus superhéroes favoritos, fotografías de familiares y amigos e ilustraciones que han cedido varios artistas. Además, los voluntarios han encontrado en este proyecto otra manera de entretener a los niños haciendo sus propios dibujos que luego también pueden colocar en la caja.

Una de las cajas 'SuperBox'. Vall d'Hebron

Otra forma de expresarse

Velasco señala que la posibilidad de que los pacientes puedan elegir la imagen que ponen en la 'SuperBox’ ha ayudado también a que puedan expresar sus emociones de otra manera. “Algunos pacientes, sobre todo los adolescentes, nos decían que no se habían levantado con ganas de una imagen positiva, sino de algo que les acompañase en su melancolía, y ha sido muy bonito porque esto ha abierto otra ventana de comunicación”, cuenta.

“La enfermedad no es únicamente algo físico que hay que curar, paliar y acompañar. Hay un sufrimiento emocional que no sólo viene del dolor, sino de la ansiedad y de la angustia por la enfermedad, el diagnóstico, el entorno, los síntomas, etc. No digo que esto lo quite, pero es una herramienta más para ayudar”, afirma.

También para los más mayores

Velasco explica que, pese a que el proyecto iba dirigido en un principio a los pacientes de oncología pediátrica, cuando lo presentaron a las enfermeras de todas las unidades del hospital, todas quisieron implantarlo.

“La directora de geriatría decía que los mayores, ahora con la Covid, no pueden tener a nadie al lado, y también querían una caja para poder poner una foto de su familia, por ejemplo", cuenta. Y es que, respecto a las medidas de seguridad de los hospitales por el coronavirus, ahora los niños sólo pueden tener un acompañante y “no es lo mismo, porque antes podían venir los abuelos, o estar acompañados de los dos progenitores y el hermano”. Por su parte, los adultos tienen que acceder al centro solos.

Por este motivo, finalmente la caja irá dirigida a todos los pacientes, ya que “también ayuda ahora que el acompañamiento es menor, al poder ponerse una foto de familiares o de los compañeros del cole” y esto es posible gracias a haber trabajado “en el sentido sanitario” de la caja y que ésta se pueda esterilizar bien y sea segura frente a la transmisibilidad del virus.

Diseño seguro y reciclable

Uno de los retos que presentó esta ‘SuperBox’ es que asegurase funciones como que fuera fácilmente higienizable, que fuera fácil de poner, que no se pudiera caer y, sobre todo, que la enfermera pudiera ver la bolsa para comprobar si había alguna obstrucción o si se había acabado.

Tras contar con la ayuda de todos los profesionales responsables de los sueros (desde enfermeras y auxiliares hasta ingenieros), se llegó a su diseño actual, que finalmente cubre la parte frontal de la bolsa y deja al descubierto la trasera para poder hacer todas las comprobaciones. “Las enfermeras y las auxiliares han hecho una labor extraordinaria, no sólo explicándolo a los pacientes, sino evaluando la seguridad de la caja", comenta Velasco.

Diseño de la 'SuperBox', que permite la comprobación del estado de las bolsas de suero. Vall d'Hebron

Por otra parte, el material de estas cajas creadas por Vecmedical es de un plástico reciclable que, a la vez, soporta las técnicas de esterilización, y su diseño es “lo más universal posible” para poder adaptarse a los distintos palos de sueros que tienen los diferentes hospitales y a los diferentes recipientes, ya que la intención es poder distribuirla “a cualquier hospital, también fuera de España”.

“Nosotros hemos cogido ideas de asociaciones de pacientes de distintos hospitales para crear un producto seguro y ahora nuestro objetivo fundamental es devolvérselo, porque les pertenece a ellos, y llegar a todos y no sólo a pediatría”, cuenta Velasco.

Por último, asegura que, si la ‘SuperBox’ generase algún tipo de beneficio, éste irá a la investigación sobre la leucemia pediátrica del Vall d’Hebron. “Queremos que los beneficios de este proyecto nutran otros proyectos”, afirma Velasco.