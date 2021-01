PSPV y Compromís no creen que el cese de Davó afecte al Botànic y Cantó lo ve como "un juego de tronos sangriento"

En cambio, el líder de Cs en la Comunitat, Toni Cantó, ha calificado de "juego de tronos sangriento" el cese que acordó el sábado el consejo ciudadano valenciano de Podem y que los afines a Davó han recurrido a las comisión nacional de garantías de Podemos.

Davó, todavía como portavoz en rueda de prensa tras la junta de síndics, ha confirmado que el recurso contra la votación ya está presentado y que, hasta que no haya respuesta, no reunirá al grupo parlamentario para que notifique a la Mesa de Les Corts el cambio de sindicatura. "De momento, la síndica es la que tiene potestad de convocar las reuniones", ha recalcado.

También ha reiterado que el recurso está apoyado por 13 representantes de Podem, "un tercio del consejo ciudadano", y que entre ellos están algunos de sus compañeros diputados como Ferran Martínez, Beatriu Gascó o Irene Gómez que "veían deficiencias" en la votación, al no comunicarse con antelación y no incluirse expresamente en el orden del día, y consideran que el relevo no tiene "ninguna justificación política".

"La gente no acaba de entender que, en un momento tan complicado, se esté más preocupado en abrir una purga que en combatir la pandemia", ha enfatizado llamando a "trabajar de forma unida y coordinada como hasta ahora".

La síndica de UP ha hecho hincapié en que "mientras haya un recurso de impugnación sin sustentar, se han de respetar los tiempos" y ha remarcado que su grupo "no tiene que hacer ninguna votación" para elegir a su portavoz, simplemente dirigir un escrito a la Mesa para comunicar si hay una designación.

Precisamente, ha recordado que así se hizo cuando dejó su acta el exportavoz de Podem en Corts Rubén Martínez Dalmau para pasar a ser vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática.

Naiara Davó ha reconocido a los periodistas que ha hablado con Pilar Lima en los últimos días, pero "solo de temas políticos, del trabajo como diputadas", y no a nivel orgánico.

De Compromís, su síndic, Fran Ferri, ha remarcado que no es el primer cambio en la portavocía de Podem y ha garantizado que lo acatarán "como hasta ahora: trabajando por el bien de los valencianos y manteniendo una relación fluida y estable, que es lo que toca".

Manolo Mata (PSPV) ha coincidido en que es una decisión de partido y ha resaltado la "extraordinaria labor" de Davó como síndica, "una persona razonable, sensible, trabajadora, muy contundente al defender sus convicciones y muy 'botánica'".

Si es sustituida, ha augurado que la nueva portavoz "estará en la misma dinámica porque la alternativa al Botànic es lo de hace veinte años o peor". "Seguro que tendremos máxima sintonía y colaboración, no nos queda otra", ha aseverado prometiendo hacer "todo lo posible por hacer de cemento".

Y Mata ha asegurado que cree en la "buena fe" de todos los políticos en los procesos internos de partido "y que lo hacen para bien". "Pero no sé para qué bien", ha apostillado.

Entre la oposición, Cantó también ha valorado el cese de Davó para reprochar a Podem que esté "únicamente inmerso en su juego de tronos y cortada de cabezas particular en vez de ayudar a los valencianos, un espectáculo absolutamente lamentable".

Ha criticado que tanto este partido como Compromís son "el gran obstáculo" para que Cs pueda llegar a acuerdos con el PSPV y ha lamentado que Lima lo pueda "entorpecer" más. "Muchos valencianos se están preguntando en qué está pensando Pilar Lima, de qué se preocupa cuando se levanta", ha dicho.