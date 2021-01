Doscientos euros de multa a David Broncano tras pararle la Guardia Civil camino de 'La Resistencia'

Una de las aficiones favoritas del presentador y humorista David Broncano parece ser la de recibir multas, o al menos así podría ser por la frecuencia con que se las ponen, aunque, eso sí, les saca mucho partido humorísticamente hablando.

En la última emisión de La Resistencia (Movistar+) el presentador contaba que había llegado tarde al programa tras ser detenido por las autoridades.

"Es muy bonito la relación con la autoridad pero hoy he llegado tarde porque me ha parado la Guardia Civil viniendo para acá", explicaba al inicio del programa.

"Me han dicho que no llevaba la ITV pasada, que no sé cómo lo han sabido, pero debía ser cierto… y les he dicho, bueno, pues ya está multadme". Y así lo hicieron, pues le impusieron una sanción de 200 euros.

Pero no era todo. "Yo llevaba en el asiento del copiloto un arco", decía entre risas David Broncano.

"Y ya me habían dado la multa de 200 euros y me han dicho '¿qué es eso de ahí, señor?'", explicaba Broncano del momento en el que los agentes descubrían el objeto.

"Madre mía, la que se ha liado, Virgen Santa… la media hora de retraso de hoy gracias al arco", revelaba el presentador antes de empezar su programa de entrevistas.

El presentador ya se hizo viral en el pasado por recibir una multa de circulación de la policía municipal de Madrid por circular con la bicicleta llevando auriculares. Meses después, él mismo contaba que había recibido más de 3.000 euros en multas.

"Se trataba de un radar de la Castellana (Madrid) que multaba si ibas a más de 50 km/h. Me llegaban las cartas a otra dirección y en dos meses yendo a 70km/h me habían llegado 3.000 euros en multas". "Iba a 62km/h, no es que fuese follado", aclaraba Broncano.