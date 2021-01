Esteban (PNV) ve "remolona y lenta" a la Administración central en las transferencias a Euskadi, como la del IMV

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Esteban ha apuntado que el calendario de traspasos se trastocó, en un principio, con la pandemia del coronavirus y, posteriormente, el pasado mes de octubre, se llegó a un acuerdo para materializar las transferencias en tres bloques.

Según ha recordado, para marzo tendría que estar concluido el primer bloque. No obstante, ha afirmado que ve a la Administración del Estado "un tanto remolona y lenta en este asunto".

Tras mostrar su deseo de que se traspasen las materias establecidas en el cronograma, ha recordado que en el tema de Ingreso Mínimo Vital (IMV) se está "ya fuera plazo". "Debería estar hecho ya y no se ha producido. Los otros asuntos se están hablando, pero vamos a ver si llegamos a marzo. Desde luego, por parte de la Administración vasca no no se van a escatimar esfuerzos. Vamos a ver que qué disposición hay también por la otra parte", ha apuntado.