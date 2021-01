El "reencuentro" del hijo de Marc Anthony con su exmadrastra, Jennifer Lopez

La historia amorosa de Marc Anthony es de sobra conocida: después de haber tenido a su primera hija, Arianna Rosado-Muñiz, a mediados de los 90 con una exoficial de la policía de Nueva York, se enamoró de la modelo Dayanara Torres, con quien se casó el 9 de mayo del 2000 en una gran boda en Las Vegas a la que acudieron 600 personas.

Con ella tuvo dos hijos, Cristian, en febrero de 2001, y Ryan en agosto de 2003. Entre medias tuvieron una crisis de matrimonio y la pareja hubo de renovar sus votos el 7 de diciembre de 2002, en una ceremonia en la Catedral de San Juan, en la capital de Puerto Rico.

Sin embargo, en octubre de 2003 Marc y Dayanara cortan definitivamente, consumándose el divorcio en enero de 2004. En febrero, Jennifer Lopez le pidió ayuda para una canción y surgió la chispa, comprometiéndose solo un mes después y casándose en junio de ese mismo año.

El 22 de febrero de 2008 la cantante de éxitos como Una noche más, On the floor o Jenny from the block da a luz a mellizos: Emme Maribel y Maximilian David. A primeros de 2011 la pareja anuncia que se separa, divorciándose definitivamente en abril de 2012.

Desde entonces cada uno ha rehecho su vida, pero es obvio que sus hijos recuerdan con alegría su infancia. De ahí que Ryan, a sus 17 años, rememore aquellos días siempre que puede, como en su última visita a un centro comercial, cuando se encontró con su antigua madastra.

En realidad, se topó con un anuncio de la campaña que JLo ha protagonizado para la marca Coach. Además, en la publicidad, la estrella comparte sesión de fotografías tanto con su madre, Guadalupe, como con los hermanos por parte de padre de Ryan, Emme y Maximilian.

Así que con mucho humor se hizo una instantánea para mandársela a su padre, que al verla no dudó en compartirla con sus 11 millones de seguidores a través de una story que ha hecho las delicias de sus fans, a pesar de que no menciona a la diva del Bronx.

"Cuando mi hijo Ryan se encuentra con su hermano y su hermana en el centro comercial jajaja", escribió para poner en contexto a sus followers junto a la imagen, en la que un feliz Ryan (con la mascarilla puesta) señala la marquesina en la que aparece su familia.