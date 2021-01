Tamara Gorro desafía al temporal posando desnuda: "Ni el frío se me resiste"

Muchos han sido los famosos que han decidido quitarse la ropa para posar en la nieve y guardar para siempre un bonito recuerdo de la espectacular nevada que ha traído la borrasca Filomena a casi toda España. Cristina Pedroche, Paco León, Paz Padilla o Arturo Valls han sido algunas de las celebrities que han publicado una imagen en la nieve en paños menores.

La última en hacerlo ha sido Tamara Gorro. La influencer ha compartido este sábado una fotografía en la que aparece de espaldas mostrando su tatuaje y parte de sus nalgas mientras sujeta un paño de color azul celeste que se transparenta. De fondo de la imagen, unas espectaculares vistas de la monumental capa de nieve que copa su casa y se posa sobre los árboles casi ocultándolos.

"Ni el frío se me resiste", ha escrito la colaboradora de televisión junto a la publicación y varios emoticonos de copos de nieve. "Ahora después es mi turno", le ha respondido su marido, el futbolista Ezequiel Garay, junto a varias caritas riéndose.

En la publicación no han faltado las personas que destacaban el frío que debía estar pasando Tamara Gorro mientras se hacía la foto, pero tampoco todas aquellas que se quejaban de esta nueva moda de desnudarse en la nieve e inmortalizarlo.

Los mensajes más repetidos han sido que se trataba de una imagen espectacular de la madrileña y destacaban su valentía a la hora de tomársela, aunque también le advertían de un posible constipado por enfrentarse al temporal de esa manera.

"¿Alguien me puede decir qué es el regalo que te dan por salir en pelotas y hacerte sesión de fotos en la nieve? Lo mismo me interesa", se ha preguntado una usuaria a la que parece que no le ha gustado la foto. "Eso me parecería original si lo hubieses hecho tú sola, pero vamos, eres la cuarta o quinta que lo hace.... Os ha dado por desnudaros a todos y yo digo: ¿para qué?", ha dicho otra en uno de los comentarios más críticos del post.