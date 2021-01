Illa admite que solo se han suministrado el 11,5% de las vacunas repartidas en España hasta la fecha

Una semana después de que comenzara la vacunación masiva en España para inmunizar a la población contra el coronavirus, tan solo se ha suministrado la primera dosis (la inmunización se obtiene siete días después de la segunda dosis) a poco más de 82.834 españoles. Es decir, de las 718.535 vacunas recibidas, tan solo se han aplicado a día de hoy el 11,5%, según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad.

Así lo ha admitido el todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud en la que también ha comparecido Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, y María José Sierra, directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

No obstante, pese a que tan solo se ha administrado una de cada diez dosis recibidas, Illa no ha mostrado preocupación. Además, no ha querido dar él el porcentaje de vacunados y ha puntualizado que de las 718.000 dosis de Pzifer recibidas hasta ahora, más de 360.000 han llegado este lunes. Se trata de la tercera entrega, pues hubo una simbólica el domingo 27 de diciembre y otra el pasado lunes. Illa recordó que cada semana irán llegando 360.000 a la espera de que se vayan autorizando las vacunas de otras compañías.

"El proceso de vacunación se está desarrollando conforme al plan previsto, es normal que haya particularidades pero el proceso ya ha arrancado", ha continuado Illa, que ha anunciado además que irán haciendo públicos diariamente los datos de vacunados por cada comunidad autónoma, unas cifras que en la actualidad muestran la disparidad entre las autonomías a la hora de inmunizar a su población. Asturias es la que más vacunas ha administrado con el 81%, lejos de Ceuta, Galicia o Castilla y León, que han puesto el 52%, el 51% y el 44% de las dosis respectivamente. Otras como Canarias, Murcia, Baleares y Andalucía oscilan entre el 40 y el 37% de dosis administradas. Ya rezagadas se quedan la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña o Castilla La Mancha con poco menos del 20% suministrado y a la cola se sitúan Extremadura (7%), Madrid (6%) y Cantabria (5%).

Datos de vacunación en el mundo.

Algunos de estos gobiernos autonómicos han achacado el retraso al problema logístico que tuvo en la primera entrega la compañía Pzifer. Madrid, por ejemplo, ha justificado su baja cifra por problemas "logísticos y de personal" y ha abierto la puerta a utilizar "todos los recursos disponibles, públicos y privados", para alcanzar el objetivo de inmunización. Otras comunidades, como Andalucía, han justificado sus datos diciendo que se están guardando dosis por si fallan las siguientes entregas.

Al respecto, Illa ha querido tranquilizar a los gobiernos autonómicos. Además, ha instado a las comunidades a ir administrando las vacunas conforme llegan. "Lo razonable es que las dosis que se vayan recibiendo se vayan suministrando", ha dicho antes de asegurar que el sistema nacional de salud "está preparado" para vacunar al número necesario de personas y recordó que en la campaña de la gripe se ha llegado a vacunar en ocho semanas a 15 millones de personas.

Las previsiones respecto a las vacunas contra la Covid, ha recordado Illa, es que en mayo haya vacunados entre 15 y 20 millones de españoles para, en verano, haber inmunizado a un 70% de la población. "Garantizaremos que el 100% de la población tendrá acceso a la vacuna y estamos convencidos de que una inmensa parte de la población terminará vacunándose", ha declarado el ministro.

Sobre la posibilidad de retrasar la inyección de la segunda dosis, como plantean otros países, Illa lo ha rechazado "hasta que no haya una evidencia científica que diga lo contrario". Recordó que la inmunización se consigue siete días después de la segunda dosis de la vacuna, que se ha de inyectar 21 días después de la primera.