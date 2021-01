Las peticiones de dimisión de Illa por compaginar la pandemia con la campaña del 14-F hallan apoyo dentro de Podemos

Una semana después de conocerse la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a las elecciones catalanas, partidos como PP, Cs y Vox, así como un destacado diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, han arreciado sus críticas a Illa por compatibilizar ambos cargos.

El PP ha pedido su dimisión porque el ministro de Sanidad no puede estar "en campaña" mientras López de Uralde, diputado del partido coaligado al PSOE en el Gobierno, considera que Illa también debería dejar ya su responsabilidad en Sanidad para "dedicarse" a ser el candidato del PSC "que es lo que legítimamente ha decidido".

En una entrevista en Radio Vitoria, López de Uralde ha opinado que en las circunstancias actuales un ministro de Sanidad tiene que estar "centrado en la lucha contra" la pandemia y no cree que Illa deba esperar al inicio oficial de la campaña a las elecciones de febrero para dejar el cargo tal y como él ha dicho que va a hacer. En su opinión debería dejar ya el ministerio para que entre en él una persona que "afronte al cien por cien la lucha contra la pandemia".

Ha dado un paso más el presidente del PP, Pablo Casado, que ha pedido la dimisión del ministro de Sanidad porque el Gobierno "tiene que estar en lo que tiene que estar" que es, a su juicio, "salvar vidas y no en hacer campañas".

¿Debe Illa dimitir ya como ministro de Sanidad para centrarse en su candidatura para las elecciones catalanas del 14-F? Sí, la pandemia está en un momento crítico y debe centrarse al 100% No, puede compatibilizar ambas cosas hasta que empiece la campaña No lo sé

Preguntado si considera que Illa debería dimitir de su cargo inmediatamente para centrarse en su candidatura a las elecciones catalanas, Casado ha contestado: "Por supuesto".

En esta misma línea, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido a Illa un gesto de "honradez" y que dimita como ministro porque no puede utilizar el cargo para "promocionarse" como candidato del PSC y menos en plena pandemia, cuando un titular de Sanidad no puede estar "a tiempo partido". "Es de sentido común, no se puede ser ministro de Sanidad a tiempo partido en estos momentos", ha señalado Almeida, que ha apuntado que cualquiera que haya sido cabeza de lista para unos comicios sabe lo "absorbente" que es una carrera electoral, y una pandemia "exige la mayor de las concentraciones". Bajo su punto de vista, Illa no puede "utilizar como una atalaya para promocionarse" el cargo de ministro, y si sigue ahí es porque Pedro Sánchez "entiende que es preferible anteponer el interés del partido al de España".

Reproches que llegan también desde Vox. Su portavoz, Jorge Buxadé, ha asegurado que Illa no debería ser ministro "desde hace meses" por su forma de gestionar la pandemia.

Desde Ciudadanos, el líder y candidato del partido en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha reclamado al ministro que deje el cargo ya y facilite un reemplazo, pues la campaña de vacunación "está siendo un fracaso". Carrizosa ha lamentado que con la situación actual de la pandemia en el Ministerio de Sanidad "cuelgue el cartel de cerrado por campaña" desde la designación de Illa como candidato del PSC a las elecciones del 14 de febrero. "Un ministro de Sanidad en plena tercera ola no puede ser un ministro a tiempo parcial. El señor Illa debería dejar ya de ser ministro y arbitrar medidas para su sucesión", ha defendido.

"Es de sentido común, no se puede ser ministro de Sanidad a tiempo partido en estos momentos"