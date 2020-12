Salvador Illa: "El fin de la pandemia será a finales de verano, cuando consigamos inmunizar al 70% de la población"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este lunes en una entrevista en la Cadena Ser que "mañana a primera hora estarán disponibles las vacunas" contra el coronaviruscuya llegada se ha pospuesto 24 horas por una incidencia logística.

"Ayer a última hora de la tarde nos comunicaron desde Pfizer España una incidencia logística, y que se demoraba la entrega a mañana martes. Parece que es por un exceso de carga, y que ya ha quedado resuelto", ha explicado el titular de Sanidad sobre este primer lote semanal que consta de 350.000 dosis.

Illa ha afirmado que no ha habido "ningún imprevisto" este domingo, día en el que comenzó la campaña de vacunación en España.

Araceli, una mujer de 96 años, residente en el centro de mayores Los Olmos de Guadalajara capital, fue la primera en recibir la vacuna de Pfizer en España. "Ayer se abrió un rayo de esperanza para todos", ha sentenciado el ministro.

Salvador Illa ha vaticinado que para que los ciudadanos españoles puedan volver a la normalidad la "inmunidad debe alcanzar al 70% de la población", algo que se podría conseguir ya este verano. "El fin de la pandemia podría llegar a finales del verano, cuando consigamos inmunizar al 70% de la población", ha estimado.

Preguntado sobre si cree que hay gente que no se alegra de la llegada de la vacuna ha opinado que "a veces parece que hay gente que está empeñada empañar los éxitos colectivos". "El Gobierno lo que ha intentado es poner a disposición de la población las vacunas. No hay ningún plan de propaganda", ha remarcado el ministro.

"El plan de vacunación está hecho de acuerdo con las comunidades autónomas. Estamos repartiendo con equidad en base a la población anciana", ha añadido Illa, quien no ha querido entrar en polémicas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha quejado del número de vacunas que recibirá su región. "No sé porque Madrid pone en duda que vaya a recibir menos vacunas. No quiero perder un segundo en eso", ha zanjado.