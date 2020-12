Los Reyes Magos recorrerán la ciudad en vehículos descapotables sin detenerse para evitar aglomeraciones

La caravana real la formarán una reducida comitiva integrada por los Reyes y los pajes y escoltada por la Policía Local. Arrancará en el Grau por la mañana y continuará por el resto de la ciudad, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Fiestas, Omar Braina, ha señalado que este año se ha optado por un formato alternativo, "programando un recorrido de los Reyes Magos por la ciudad, con vehículos descapotables, para poder llegar al máximo número de niños y cumplir con las medidas de seguridad y protección de la salud ante la Covid-19".

"Los más pequeños han estado a la altura de las circunstancias durante este año tan complicado y esperamos que esta comitiva real les permita seguir manteniendo la ilusión y disfrutar de un día tan especial para ellos", ha manifestado el edil.

Asimismo, el itinerario no se revelerá con la finalidad de evitar aglomeraciones de gente y, por el mismo motivo, la caravana real no se detendrá en ningún lugar. Además, se recomienda que los niños saluden a los Reyes desde las ventanas o balcones de sus casas siempre que sea posible, para contribuir así a no generar concentraciones de personas en la calle.

Por otra parte, el Patronato Municipal de Fiestas ha organizado espectáculos infantiles que se sucederán durante toda la jornada en tres escenarios al aire libre y con aforo limitado. El primero será en el Grau, por la mañana, y los otros dos se ubicarán en el Recinto de Ferias y Mercados y en la explanada exterior del Palau de la Festa.

Para poder asistir a estos espectáculos es obligatoria la reserva previa de plaza a través del apartado de Fiestas de la página web del Ayuntamiento de Castelló, disponible a partir de las 9.00 horas del próximo martes 29 de diciembre. Cada reserva podrá ser de un máximo de tres personas (un adulto y dos niños) o un mínimo de dos personas (un adulto y un niño, puesto que todos los menores deben ir acompañados).

El espectáculo infantil del Grau, en la zona del puerto, será a las 10.00 horas. En el Recinto de Ferias y Mercados, habrá varios pases durante todo el día: a las 11.30 horas, 12.30 horas, 16.30 horas, 17.30 horas, 18.30 horas y 19.30 horas. Y en la explanada del Palau de la Festa, se han programado sesiones a las 12.00 horas, 13.00 horas, 16.00 horas, 17.15 horas y 18.30 horas. En el momento de la reserva previa, se podrá seleccionar la hora y la ubicación.