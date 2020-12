Broncano 'defiende' a Paco León de una espectadora: "¿Quién eres tú para forzar a una estrella?"

Paco León visitó este martes La Resistencia y vivió un momento fan con una de las espectadoras del público presente en el plató del programa de Movistar, que incluso sorprendió a Broncano.

Justo cuando se estaba despidiendo el actor del presentador, se escuchó desde el patio de butacas: "Que cante algo", y León comentó que si era "algo del Luisma –su personaje en Aída- porque la gente me pide cosas que no me acuerdo".

"¿Vas a complacer a esa muchacha?", quiso saber Broncano mientras que el invitado se dirigió a ella: "Sería muy guay que lo hicieras tú, que te lo sabes", pero la joven le contestó que "si me ayudas con el baile...".

El presentador, sorprendido, exclamó: "Pero... ¿Te crees que Paco León es tu putita y le quieres hacer bailar?", mientras el público se reía. "No me acuerdo del baile", admitió el actor mientras la espectadora insistió: "Tienes que recordarlo".

Ese nuevo comentario volvió a hacer saltar a Broncano: "¿Quién eres tú que vienes a forzar a una estrella?", y la ofreció a subir al escenario para bailar con el invitado. La joven aceptó el reto y subió: "Paco León y una desconocida bailando", despidió el presentador.

La espectadora, Paco León y Broncano bailando en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Nicolas Cage, el sueño de Paco León

Mientras que Miren Ibarguren y Eva Ugarte promocionaban la película Mamá o papá en El hormiguero, Paco León (otro de los protagonistas del filme) hacía lo mismo en su visita a La Resistencia.

Otro actor que fue nombrado en el programa de Antena 3 también salió a colación en el espacio de Movistar: "¿Cuál ha sido tu mejor momento de 2020?", le preguntó Broncano a su invitado.

"Fue hace poco, porque acabo de llegar de Budapest de rodar con Nicolas Cage, la leyenda, y he tenido momentos inolvidables. Hemos estado dándonos caña porque soy el malo y nos peleamos muchísimo. Eso no se me va a olvidar en la vida", comentó León.

Paco León ha grabado con NICOLAS CAGE. La leyenda. Acabo de chorrear imaginando que un día le entrevistásemos. Me da algo. #LaResistencia@pacoleonbarriospic.twitter.com/3rmSgttBTf — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 22, 2020

El intérprete señaló que "espero haber estado a la altura, porque en inglés no soy muy buen actor y no sabía muy bien lo que estaba haciendo. De ese idioma tengo un nivel de COU". Y añadió que "las frases me las aprendía y ya está".

"En la película él hace de él mismo y le decía Nick 'fucking' Cage", comentó León. En el reparto del filme también le acompaña otro actor conocido internacionalmente como "Pedro Pascal de Narcos, Juego de Tronos o Mandalorian", afirmó el sevillano.