Miren Ibarguren, en 'El hormiguero': "Pagaría millones por reventarle un grano a Nicolas Cage"

La pandemia ha llevado a algunas películas a retrasar su estreno varias semanas o indefinidamente. Ese es el caso de Mamá o papá, el filme que presentaron Miren Ibarguren y Eva Ugarte este martes en El hormiguero.

"Tenéis palabra y os lo agradezco en el alma. Cuando se estrene, lo anunciaremos", afirmó Pablo Motos antes de entrevistar a las actrices y que le contaran algunas de las curiosidades del rodaje como que Ugarte tuvo que aprender a tocar los bongos para una escena o lo mal que lo pasó Ibarguren cuando tuvo que pasar horas metida en una piscina con Paco León.

Tras hablar de la película, el presentador quiso comentar una curiosa afición de la actriz de Anclados o La que se avecina: "Me han dicho que te gusta mucho reventar granos y que en Aída ofrecías dinero para que te dejaran hacerlo", le comentó Motos a Ibarguren.

Entre risas, la actriz comentó que "cuando veía a alguien con un grano, le ofrecía cinco euros para me dejara explotarlo. Nunca lo conseguí, pero lo sigo intentando. También veo el programa de la doctora Lee –Dr. Pimple Popper-".

Motos también quiso destacar otra característica de su invitada: "Me han dicho que estás obsesionada con Nicolas Cage". Ibarguren le respondió que "un poco, pero me ha pasado en la pandemia porque antes me lo estaba de la reina de Inglaterra, de la que tengo todo tipo de merchandisinge incluso un cartón pluma con su foto a tamaño real".

La actriz le llevó al valenciano varios productos relacionados con el actor como una mascarilla con su cara, unas manitas de goma, una camiseta, una funda de cojín con la cara de Cage... "Paco León trabajó con él en una película y tiene una funda firmada por él", aseguró la invitada.

"¿Cuánto dinero pagarías por reventarle un grano a Nicolas Cage?", quiso saber Motos. Ibarguren le contestó, sin dudarlo que "millones. Trabajaría durísimo para tener mucho dinero y hacérselo", concluyó.