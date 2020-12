Jordi Cruz, muy contundente con Javier después de que llame "fea" a Henar en 'MasterChef Junior'

Este lunes, MasterChef Junior emitió su segunda entrega y, al igual que en su estreno, la protagonista volvió a ser la ingeniosa Henar. La alcorconera continúa bromeando sobre su crush, el juez Jordi Cruz y, en esta ocasión, este le correspondió con unas palabras muy emotivas.

Y es que, el chef aseguró tener únicamente ojos para ella. Pero lo hizo después de un desafortunado comentario por parte de Javier, el benjamín del grupo. El pequeño ya mostró en la primera entrega del talent que no tiene pelos en la lengua al llamar "gusanos" a sus compañeros durante la prueba en exteriores. Y, esta vez, llamó "fea" a Henar.

Tras perder en la prueba por equipos, rodada en los exteriores del Palacio Real de Madrid, el equipo azul del formato, en el que estaban Javier y Henar, se estaba preparando para la prueba de eliminación. Fue entonces cuando Samantha Vallejo-Nágera le preguntó a la niña por su fama de rompecorazones.

"Porque ya he rechazado a algunos. Me rechazan y yo he rechazado", explicó la niña. Entonces, Javier interrumpió la conversación para decir, susurrando, que la habían rechazado "porque es muy fea". Entonces, Jordi intervino para mostrar su rechazo a ese tipo de comentarios y su apoyo a la niña: "Tienes que aprender a respetar a los demás, eso lo primero. A mí me parece excepcional Henar. Tiene una belleza interior y exterior maravillosas. Si no tienes nada bueno que decir, cállate".

Por su parte, Henar le restó importancia al comentario de Javier, pero no tardó en mostrarse encantada con el apoyo de Cruz, dejando otra de sus frases para la posteridad: "Otras compañeras me tienen envidia desde que te llamé 'pibonaco'... yo quiero estar contigo y ellas quieren también. En mi cabeza hay un esquema, Henar = Jordi y otras = otros".

Tras el desencuentro, Henar y Javier siguieron en el programa sin problemas y, por si quedaba alguna duda sobre el arrepentimiento del niño, le pidió disculpas por Twitter a Henar durante la emisión del programa con una tierna foto en la que también aparece Manel, uno de los últimos expulsados del concurso.