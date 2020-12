Operats 25 vols amb el Regne Unit a l'espera que el Govern espanyol concrete les restriccions

Segons han informat fonts d'Aena a Europa Press, per a aquest dimarts s'han programat 175 vols, amb 90 eixides i 85 arribades, la qual cosa suposa 26 menys que ahir. Fins a les 12.00 hores s'han operat 25 vols i cap s'ha cancel·lat.

Espanya, de manera conjunta amb Portugal, va anunciar ahir que suspendria els vols d'entrada procedents del Regne Unit des d'aquest dimarts, encara que permetrà l'entrada de ciutadans espanyols o residents a Espanya. També reforçarà el control fronterer a Gibraltar.

No obstant açò, des de les aerolínies esperen la formalització d'aquesta ordre per a escometre les directrius que marque l'Executiu espanyol sobre aquesta decisió, en cas que, per exemple, hagen de realitzar les comprovacions de documentació pertinents perquè els passatgers puguen entrar a Espanya, segons han explicat fonts del sector.