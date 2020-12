Amplían a tres unidades convivenciales las comidas de Navidad en Tenerife y se permite compartir terraza

La norma, según ha comentado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, a la salida del Consejo de Gobierno, incluye algunas modificaciones como la ampliación a tres unidades convivenciales en las comidas de Navidad de los días 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero -con un máximo de seis personas-, y la libertad de que personas no convivientes puedan consumir en las terrazas de los bares -máximo cuatro personas-.

Pérez ha admitido que la norma se ha modificado en esos aspectos porque en el caso de las terrazas "es difícil de cumplir" y generaba una "complicación burocrática y policial" hasta el punto de que "no compensa" su posible beneficio con "el daño que podría producirse".

No obstante, ha apuntado que "no es una norma exótica" pues en otros lugares ni siquiera se permiten las terrazas en la hostelería. "No queremos que se incumpla las normas y las adecuamos para no devaluarlas", ha indicado.

El portavoz ha precisado también que no está prohibido visitar a familiares siempre que no se exceda el número máximo de personas y a nivel general, ha comentado que se permiten los viajes a islas de familiares residentes, no solo para aquellos que tengan residencia, aunque con la posibilidad de que a los viajeros se les hagan cribados sanitarios en puertos y aeropuertos.

Sobre la inclusión de La Gomera en el 'semáforo rojo', ha comentado que es una decisión "objetiva y automática" en función de determinados parámetros sanitarios pero sostiene que su situación epidemiológica "está lejos" de la de Tenerife, que tiene una "atención especial".

NUEVAS MEDIDAS

Las nuevas medidas de aplicación en Tenerife empiezan esta madrugada a partir de las 00.00 horas y durarán 15 días, con toque de queda desde las 22.00 a las 6.00 horas, excepto para la Nochebuena, que será de 00.30 a 6.00 horas, y Nochevieja, de 1.00 a 06.00 horas.

Aunque el acceso a la isla está restringido, los turistas nacionales y extranjeros pueden acogerse a las excepcionalidades que contempla la normativa vigente sobre derecho de admisión en los establecimientos alojativos turísticos, donde hay que presentar una prueba sanitaria negativa que acredite estar libre de coronavirus.

Además, se faculta a la autoridad sanitaria a establecer controles de limitación de la movilidad intermunicipal en el caso de que sea necesario y las personas que están en la isla de Tenerife y retornen a su isla de residencia se les realizará una prueba diagnóstica en la isla de llegada.

A las que deben viajar de manera habitual entre islas se las cribará periódicamente.

Las celebraciones religiosas emblemáticas, tales como la Misa del Gallo, podrán celebrarse en los horarios no sujetos a la limitación de la circulación de personas en horario nocturno, si bien se recomienda ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión, así como evitar los cantos y usar música pregrabada, quedando prohibidos los coros.

Asimismo, no podrán celebrarse fiestas, verbenas, ferias, atracciones de feria ni otros eventos similares ni se podrán celebrar eventos multitudinarios ya autorizados ni sujetos a previa autorización al tiempo que se recomienda el cierre nocturno de parques, zonas de esparcimiento al aire libre o de la vía pública con el fin de evitar aglomeraciones y el consumo de alcohol.

En cuanto a la restauración, quedan cerradas las barras, las zonas interiores quedan limitadas al 33% del aforo y las terrazas al 50%, mientras que en los comercios también se limita a capacidad al 33%.

SUSPENDIDAS VISITAS A HOSPITALES Y CENTROS SOCIOSANITARIOS

Además, quedan suspendidas las visitas a los hospitales en caso de menores de edad, gestantes o acompañamiento a personas en el final de la vida y se suspenden las salidas y visitas en centros sociosanitarios.

Los transportes públicos quedarán reducidos al 50% de capacidad y se prohíbe la actividad física en espacios cerrados, mientras que al aire libre deberá ser individual.

Asimismo, los casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos y de juegos, locales de apuestas externas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, permanecerán cerrados.