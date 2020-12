Robbie Williams asegura que "podría haber muerto envenenado por mercurio y arsénico"

El cantante Robbie Williams se hizo una prueba para comprobar sus niveles de mercurio en el cuerpo porque su esposa Ayda Field Williams le insistió en que lo hiciera. Quizá le salvó la vida.

"Comía pescado y marisco dos veces al día y tengo la intoxicación por mercurio más alta que haya visto el médico", dijo el cantante en una entrevista a Mirror UK.

"Hice la prueba de mercurio porque mi esposa es neurótica y se hace todo tipo de pruebas todo el tiempo", dijo antes de dar gracias por esas insistencia. "Gracias a Dios, porque podría haber caído muerto por envenenamiento por mercurio y arsénico", afirmaba rotundo.

El ex miembro de Take That, de 46 años debe controlarse a menudo desde que en 2017 encontraron "anomalías" en en cerebro, como pequeños derrames, lo que le obligó a ingresar en cuidados intensivos de un hospital.

A pesar de eso, el cantante es un tipo con sentido del humor, así que contó lo que se le pasó por la cabeza cuando le dijeron que tenía la intoxicación más alta que el médico había visto.

"¿Sabes lo que pensé cuando escuché eso? '¡He ganado!' Así es como funciona mi ego. Literalmente gané el premio Mercury", dijo bromeando.