Willy Bárcenas pide personarse en el caso 'Kitchen' como perjudicado

El hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas y de Rosalía Iglesias ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que acepte su personación como acusación particular en la causa en la que se investiga la denominada operación 'Kitchen', según han informado fuentes jurídicas.

Guillermo Bárcenas, conocido como Willy, ha hecho esta petición al considerarse perjudicado del operativo parapolicial creado en 2013 y sufragado con fondos reservados para espiar el entorno familiar y personal de la familia del extesorero del PP. Ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene que decidir si acepta esta petición o no.

'Kitchen' es la séptima pieza la macrocausa conocida como caso Villarejo, que se abrió en noviembre de 2018, tras un atestado policial que apuntaba a la existencia de aquel operativo que buscaba, y de ahí el nombre, entrar hasta 'la cocina' de los Bárcenas utilizando a una persona de su confianza, para conseguir cualquier documentación comprometedora para el PP que se hubiera podido llevar. Esa persona de confianza sería el chófer del extesorero, Sergio Ríos, quien fue captado como confidente policial para llevar a cabo el objetivo de la operación: arrebatar dicha información con el fin de ocultársela a la justicia.

Ríos mantuvo al tanto al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo de los movimientos de Bárcenas y de su familia, según consta en el sumario de la causa en la que obran las grabaciones que el comisario hizo de todas las conversaciones. En una de ellas, de enero de 2014, se escucha cómo el chófer informa a Villarejo de que ha hablado con los hijos del extesorero y que estos le habían comentado la situación en la que se encontraba su padre en el centro penitenciario de Soto del Real en el que se encontraba en prisión preventiva por el caso 'Gürtel'.

Además del conductor y de Villarejo, entre los investigados en esta pieza separada del caso 'Tándem' se encuentran el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño y el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino. También ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su 'número dos', Francisco Martínez.

Como perjudicados de la operación 'Kitchen' ya declararon en diciembre de 2018 Bárcenas y su esposa, ambos ahora en prisión cumpliendo la condena firme impuesta por el Tribunal Supremo por la primera época de la trama 'Gürtel'.