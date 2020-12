Trapero asiste al juicio del 17-A para apoyar a los Mossos y se muestra satisfecho con las pruebas aportadas

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha asistido este miércoles al juicio por los atentados cometidos en agosto de 2017 en Cataluña y ha mostrado su satisfacción por las pruebas aportadas por este cuerpo en la vista sobre la célula yihadista de Ripoll (Girona).

La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio a dos presuntos integrantes de la célula yihadista, Mohamed Houli y Driss Oukabir, y un supuesto colaborador, Said Ben Iazza, acusados de participar en la preparación de los atentados de La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona), que dejaron un total de 16 muertos y 140 heridos.

Trapero se ha personado en el juicio para apoyar a los mossos d'esquadra que están declarando estos días como testigos y como peritos.

A las diez menos cuarto de la mañana de este miércoles volvía a pisar la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde fue juzgado entre los pasados meses de febrero y junio por supuestos delitos de sedición y desobediencia en relación con el proceso de independencia de Cataluña, por los que la Fiscalía pidió para él diez años de cárcel.

Tras resultar absuelto fue restituido en su cargo el pasado 12 de noviembre y al ser preguntado sobre qué siente al volver a la sede judicial en la que fue juzgado ha dicho: "Mucha tranquilidad", y ha insistido en destacar la labor de los mossos en la investigación sobre los atentados que ha calificado de "muy potente".

"Ya estaba satisfecho por lo que se hizo y hoy especialmente porque han aportado pruebas que ayudarán al tribunal para dictar la sentencia" de este "gran juicio", ha comentado Trapero al término de la sesión.

Este miércoles han seguido declarando agentes de Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil que elaboraron informes periciales tras los atentados.

El terrorista de La Rambla se grabó anunciando su disposición al martirio

Una mossa d'esquadra ha destacado que Younes Abouyaaqoub, autor del atropello múltiple de Las Ramblas de Barcelona del 17 de agosto de 2017, se grabó el 26 de mayo anterior con su teléfono móvil un vídeo recitando un cántico yihadista en el que anuncia su disposición al martirio y a cometer un atentado y comenta que va "hacia la muerte con satisfacción".

Los mossos d'esquadra abatieron a Younes Abouyaaqoub en un camino de Subirats (Barcelona) cuatro días después del atentado de Las Ramblas, que fue cometido mediante un atropello múltiple con una furgoneta.

La perito ha manifestado que en una tarjeta de memoria hallada en el domicilio de Younes Abouyaaqoub figura que el 26 de mayo de 2017 se grabó él mismo recitando un cántico, que la perito ha reproducido en la vista.

En concreto recitó: "No nos importan los enemigos, los soldados del Estado me llaman, no retrocedemos en nuestros pasos, sí retroceden los otros, nos adelantamos hacia la muerte con satisfacción, somos los que anhelamos el martirio".

"Preparamos los coches bomba y con ellos destruimos a los tiranos, con la muerte empieza mi vida, somos los que anhelamos el martirio", terminaba diciendo Younes Abouyaaqoub en el cántico que se grabó él mismo, según ha leído la perito.

Búsquedas de posibles objetivos, como la Tomatina o la sede de la OTAN

También han declarado dos agentes que analizaron el contenido de un ordenador encontrado entre los escombros de la casa de Alcanar (Tarragona), cuya explosión el 16 de agosto de 2017, la víspera del atentados de Las Ramblas, causó la muerte de dos terroristas, entre ellos el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, en torno al cual se formó la célula, y heridas al acusado Mohamed Houli.

Han dicho que el ordenador era usado por Abdelbaki Es Satty y en el mismo encontraron búsquedas de internet en noviembre de 2016 de "fabricación de explosivos para principiantes".

Han añadido que también hallaron búsquedas desde el 20 de junio de 2017 de emplazamientos que podrían ser posibles objetivos como la Audiencia Nacional, la Alhambra de Granada, la fiesta de la Tomatina de Buñol (Valencia), París (Francia) y la última el 16 de agosto, fecha de la explosión de la casa de Alcanar, de la sede de la OTAN en Bruselas (Bélgica).