Susanna Griso deja su papel de presentadora y se lanza a la calle para informar sobre las colas del hambre

La presentadora Susanna Griso ha abandonado este miércoles su papel como conductora de Espejo público para lanzarse a la calle como una reportera más. La periodista ha sustituido el micrófono de corbata, propio de plató, por uno de mano y una mascarilla para poder hacer las entrevistas protegida.

Lorena García ha ocupado el puesto habitual de Griso al frente del programa. Mientras tanto, la catalana ha visitado a primera hora de la mañana al padre Ángel en la iglesia de San Antón, donde se reparten bienes de primera necesidad como ropa y comida.

La comunicadora ha entrevistado en directo a uno de los responsables de la campaña social, el cual ha informado de que gran parte de las donaciones son de iniciativa privada, ya sea por parte de empresas o un regalo de los vecinos del barrio madrileño de La Latina. Griso ha explicado que casi todos los donantes envían el mismo tipo de alimentos y que hace mucha falta productos infantiles y de higiene femenina.

Susanna Griso se ha parado a hablar con una pareja que, junto a su bebé, estaban esperando a que se les registrara en la "despensa de San Antón", un proyecto social que ha nacido a partir de la crisis de la Covid-19 y que permite a familias obtener alimentos para todo un mes.

Muchos menores en las colas del hambre

Horas más tarde, la presentadora ha vuelto a conectar en directo desde las colas que se forman frente a la Fundación Marina. La cámara ha capturado a varias familias, muchas de ellas con niños muy pequeños, las principales víctimas de esta crisis.

"Hemos podido hablar con muchas familias, la mayoría me dicen que no han podido cobrar el ERTE o que han renunciado a la renta mínima de inserción porque les obligaron, pero que luego no han cobrado el Ingreso Mínimo Vital", ha explicado la conductora del magazine matutino. Varias de las personas a las que la periodista ha podido entrevistar en estas colas del hambre trabajaban en la hostelería, el sector más afectado por la pandemia.

La presentadora se ha implicado mucho con el testimonio de los afectados, sobre todo al ver a los menores esperando para recoger la comida. La comunicadora ha estado en todo momento muy próxima a sus entrevistados, sin mantener la distancia de seguridad, incluso le ha tocado la mejilla a uno de los bebés.