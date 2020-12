"Cada vez que aparcamos las medidas damos ventaja al virus"

J. M. C.

El día a día del doctor Cisneros transcurre en el hospital más grande de Andalucía, el Virgen del Rocío. Desde allí analiza para 20minutos cómo avanza la pandemia y qué cabe esperar.

A veces se piensa, por lo que vemos, que Gobierno, oposición y CC AA han convertido la salud y la vida en un arma política… Efectivamente, la situación de la pandemia en nuestro país necesita explicación. A fecha de hoy, los datos dicen que por número absoluto de infecciones ocupamos el sexto lugar del mundo, pero por población seríamos el segundo después de EE UU.

Estamos en la segunda ola y parece que no hemos aprendido nada de la primera. Nos estamos enfrentando a una infección nueva y es fácil equivocarse y no acertar. Pero también hay que reconocer que hay países que lo han hecho mejor que nosotros.

¿Lo hemos reconocido? Evitar ese segundo lugar del que hablábamos requiere autocrítica y una reflexión para tratar de explicar qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Ser los segundos requiere de un análisis independiente para mejorar.

A su juicio, ¿qué han hecho bien en otros países? Han hecho una identificación inmediata de los contagios, su aislamiento y cuarentena y han mantenido un comportamiento ciudadano ejemplar.

Apunta directamente a la ciudadanía... Ahora mismo estamos en una situación de bajada de la segunda ola muy importante. En Andalucía, por ejemplo, se ha reducido un 50% el número de ingresados, y la tendencia es la misma a nivel nacional. Esto tiene que ver con el comportamiento ciudadano, que ha debido de mejorar. El comportamiento ciudadano es difícil de medir, no así su consecuencia: la velocidad de transmisión del virus.

Entonces... El contacto es lo que genera el virus. Tengo que proteger a mis contactos. Si aplico desde el minuto uno la mascarilla, aunque tenga diez contactos, podremos llevar una vida casi normal.

Curiosamente España carece de la especialidad que tanto nos ocupa ahora, la de infectólogos. Así es. En nuestro país –a pesar de haber sufrido diferentes infecciones, ahora por coronavirus, pero antes por zica, ébola...–, en pleno siglo XXI, si usted tiene una infección grave y compleja, en España no hay infectólogos formados por la vía MIR para tratarle. A pesar de que en todos los grandes hospitales existe una unidad.

¿Pero no es más importante que haya médicos, al margen del camino por el que se hayan formado? La medicina moderna es la medicina de las especialidades y con el sistema MIR se han formado grandes especialistas. Hay que ponerlo en valor.

No es el primer coronavirus al que nos enfrentamos, pero… ¿se atreve a vaticinar si será el último? Esto es una lección de humildad para la humanidad, que tan poderosos como somos un microorganismo haya parado el mundo.

¿La ciencia saldrá reforzada de esto? Sin duda, la humanidad saldrá adelante gracias a la investigación de esta crisis sanitaria y lo está haciendo como nunca antes.

¿Por qué? Por los tiempos de respuesta de la enfermedad, de la etiología del virus y su secuencia, lo que permitió hacer la PCR en semanas y empezar las vacunas de forma inmediata. Por eso, en menos de un año tenemos unas vacunas que indican que van a ser muy eficaces. Lógicamente nunca antes habíamos tenido una amenaza como esta, pero la respuesta de la ciencia internacional ha sido formidable.

¿No tengo que preguntarle si se vacunará? La vacuna la necesitamos porque nos va a permitir librarnos de esto, nos va a permitir dejar de usar la mascarilla como hasta ahora.

¿Entiende que parte de la ciudadanía sea reticente a la vacuna por cuestiones de seguridad? Tenemos un sistema regulador de productos farmacéuticos mejor que nunca, será una vacuna extraordinariamente segura y eficaz.

¿Y qué hay de los efectos secundarios a muy largo plazo?No se han medido. Para eso tiene que pasar tiempo desde que se pone la vacuna, conocemos los ensayos.

¿Entonces? Es una ruleta rusa. Sabemos por la gripe –con la que tiene similitudes– que los efectos secundarios son a corto plazo, no los hay a largo plazo. Y no es una ruleta rusa, eso es cuando no hay datos y el azar juega. Aquí está la información de decenas de miles de voluntarios que se han vacunado.

¿Vacuna voluntaria u obligatoria? Es difícil de responder. La mejor manera de administrar una vacuna es que sea voluntaria y que la voluntariedad sea masiva. La obligatoriedad de un tratamiento profiláctico y preventivo es difícilmente compatible con la democracia.

Lo que no parece, con las Navidades encima, es que vayamos a librarnos de la tercera ola. ¿La habrá? La tercera ola dependerá de nuestro comportamiento. Es el comportamiento ciudadano el que modula esto.

¿Qué recomienda entonces para la Navidad? Lo que hay que recordar es que cada vez que aparcamos las medidas, le damos ventaja al virus. Si lo hacemos como lo estamos haciendo ahora podremos llevar una vida casi normal.

Concrete más. Navidad, ¿pero cómo? Navidad manteniendo las medidas de seguridad: mascarilla, distancia de seguridad e higiene de manos. Esa es la clave. Si lo hacemos en el trabajo pero no en el ocio, no sirve. Si con la familia dejamos de hacerlo..., deja de servir.

Le veo aferrado a la mascarilla. La mascarilla es el escudo.

¿Se atreve a vaticinar el final? No, tendría que ser mago.