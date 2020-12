ENTREVISTA | Angy Fernández: "En 'Física o química: El reencuentro' puede haber algún cameo sorpresa muy bonito"

Si de 2008 a 2011 ibas al instituto, es probable que hubiera una serie que os marcara a ti y a tu generación y os hiciera sentiros identificados, en mayor o menor medida, con sus historias. Esa fue Física o química, una ficción juvenil que se ha sumado a los tan populares regresos y que este 27 de diciembre estrena Física o química: El reencuentro en Atresplayer Premium.

La serie de Antena 3 está viviendo una segunda vida, y no solo por esta vuelta de los personajes, sino porque la pandemia y las plataformas Atresplayer y Amazon Prime Video han hecho que llegue una nueva oleada de jóvenes fans que están conociendo ahora la historias del instituto Zurbarán.

Pero El reencuentro es la excusa perfecta para que los antiguos y los nuevos espectadores vuelvan a ver a alumnos como Julio, Cova, Gorka, Cabano, Paula, Alma, David o Jan y profesoras como Olimpia o Irene. Todos se reunirán después de casi una década gracias a la boda de Yoli, y en este momento aflorarán recuerdos casi olvidados y también fantasmas del pasado.

Este regreso, que contará con dos episodios, también ha supuesto un reencuentro de los actores, como Angy Fernández, quien vuelve a ponerse en la piel de Paula y a enfrentarse a su relación con con Gorka (Adam Jezierski), con quien tuvo un hijo, y con su exnovio, Jan (Andrés Cheung).

¿Cómo está viviendo este reencuentro de la serie que la inició en el mundo de la interpretación? Pues tengo unas ganas tremendas de que lo estrenen. Nosotros hemos tenido la suerte de verlo y fue muy emocionante vernos a todos otra vez en pantalla. Así que tenemos ganas de que lo disfruten ya los fans, que llevan tanto tiempo esperando. Y muchos fans nuevos. Porque están los que crecieron con nosotros y luego los que, este año con la pandemia, se han visto la serie y tienen a lo mejor 15 años.

Angy Fernández Mallorca, 5 de septiembre de 1990 (30 años) La actriz se dio a conocer en 2007 con 'Factor X', donde quedó segunda. Posteriormente, y tras lanzar su primer disco, se inició en el mundo de la interpretación con 'Física o química', serie juvenil en la que estuvo de 2008 a 2010 y que la lanzó al estrellato. Tras esta etapa, la cantante ha continuado con su carrera musical, interpreta a Susana en 'La llamada', la obra de teatro de los Javis, y ha tenido participaciones en diferentes programas de radio y tele como 'Tu cara me suena' o 'Yu, no te pierdas nada'.

¿Entonces, además del regreso de los personajes de Física o química también está siendo una especie de reencuentro entre los actores? Sí, está siendo muy especial, porque ahora nos estamos viendo bastante. Ya te digo, el otro día vimos juntos un pase que nos hicieron de El reencuentro y fue muy emotivo. Y también hubo muchas risas, nos lo pasamos muy bien. En estos dos capítulos hay momentos muy divertidos y hay momentos de amor. Andrea [Duro] y yo estábamos muy tensas y nerviosas de vernos en pantalla. Estábamos entre pasándolo bien y sufriendo. Y nos mirábamos todo el rato en plan '¿qué nos pasa?'.

Supongo que poco quedará de aquellos personajes de instituto, ¿qué van a encontrar los fans más antiguos de la serie? Poco queda de ellos, con nuestros 30 años ya bien puestos, pues imagínate. Van a ver nuestro crecimiento. Bueno, de casi todos, hay alguno que se ha quedado ahí un poco atrás, algo que suele pasar en la vida real. O sea, es el momento de madurez de casi todos. Y luego es la boda de Yoli, que decide que antes de casarse y cumplir los 30 es el momento de reunirse con la gente que la conoce de verdad. Es verdad que hay algo cuando cumples 30 años, porque a mí justo me ha pillado: el 5 de septiembre cumplí 30 y empecé a grabar el día 8. Empezó como una época de cambios. Me dijeron que a los 30 empiezan a haber cambios, transformaciones en tu personalidad o en tu vida. Y vivirlo aquí grabando y con ellos fue muy terapéutico, me di cuenta cuenta de muchas cosas. Pero bueno, volviendo al tema, lo que se van a encontrar es la madurez de los 30 años. Algunos personajes se han visto estos años, otros no. Mi personaje tiene su hijo, que ya tiene unos 8 o 9 años. El padre es Gorka y se va a ver que la relación con él está un poco medio mal. Es que es muy complicado que los amores de la adolescencia duren para siempre.

¿Entonces Paula y Gorka siguen juntos? Eso ya se verá, pero hombre, nos une una cosa muy fuerte que es nuestro hijo. Se van a ver nuestros estragos durante todos estos años y estamos ahí a ver qué pasa con nosotros y con nuestra vida. Pero claro, también aparece Jan de repente, que fue mi amor adolescente y pienso 'qué bueno está, qué pasa aquí'. Entonces es un punto de inflexión en todos, en todos hay algo que nos va a despertar.

Angy Fernández, Paula en 'Física o química'. LAURA PERIS

¿Qué queda de la Paula que ya conocían los fans? Bueno, nosotros crecimos con el personaje y hay un poco de esencia de cada uno. Entonces, esa amistad, esa alegría que tenía Paula sigue estando. Y el amor por su hijo, que nada más quedarse embarazada y aunque sabía que era de Gorka decidió que quería tenerlo. Sigue presente su hermano en su vida, porque falleció muy joven. Y se sigue dedicando, más o menos, a la música. Al teatro, concretamente. O sea, hay un poco de crossover con Paula y Angy. Se sigue dedicando a lo que le gusta y, aunque es un mundo complicado, ha tenido sus momentos. Se va a ver un poco el trabajo de cada uno y a mí se me va a ver que sigo dedicándome a lo mismo que cuando la serie acabó.

Y de la Angy de 2008 en Física o química , ¿qué queda? Creo que queda la ilusión, porque si en esta profesión no tienes ilusión, complicado. Eso sigue quedando, y más cuando de repente salió El reencuentro, que sentí ese cosquilleo, esas ganas de volver a estar todos y sentir que nada ha cambiado. O sea, hemos cambiado, evidentemente, porque hemos madurado, hemos crecido, hemos pasado muchas cosas en nuestra vida. Pero yo he sentido esa ilusión otra vez, esas ganas. He tenido momentos malos en mi vida, como en la de todo el mundo, y a veces sucede que dan ganas de tirar la toalla. Esta profesión es un poco complicada, porque piensas que no te cogen por ti y luego conforme ha ido pasando el tiempo y he ido creciendo, ya me he ido dando cuenta de otras cosas y he recuperado la ilusión.

Supongo que cuando le ofrecieron el proyecto fue un sí rotundo. Sí. Es verdad que enseguida escribí a Andrea y también a Adam para preguntarles si iban a estar en el proyecto, porque para mí la ilusión era juntarme con todos, con la mayoría que quisieran hacerlo y pudieran. Pero dije que sí sin pensarlo. No pensé 'es que solo me conocen por esto, quiero pasar página', ni nada así. Hay momentos que dices '10 años después vuelve a ser el mismo personaje que te ha catapultado, como te conoce la gente'. Pero son prejuicios, al final fue mi escuela, donde aprendí. Así que al revés fue una alegría y un regalo.

¿Habrá alguna sorpresa que no se esperan los fans? ¿Algún cameo que no se ha revelado? Hay alguno que puede ser que sea una sorpresa en algún momento, pero no digo más. Sí puedo contar que, aparte de los que estamos confirmados, que somos los que evidentemente hemos estado grabando, puede haber alguna sorpresa y hay algún momento muy bonito.

¿Tiene un final abierto? ¿Es posible que haya más de dos episodios? La verdad es que no lo sé. Nosotros desde el principio pedíamos que hicieran más, y nos dijeron: "Es que con lo complicado que es juntaros a todos, no queríamos arriesgarnos a hacer más por si acaso no podíais...". Pero qué va. Maxi [Iglesias] ha venido a grabar y estaba con dos series más. Pero es que lo ha podido compaginar todo para venir, a veces incluso sin dormir... Ya te digo que, si hubiéramos hecho un par de capítulos más, habría estado guay, porque es verdad que los fans nos preguntan que por qué solo dos. Es un poco como una película de reencuentro. ¿Que si acaba abierto?... A ver, quedan bastante claras las cosas, pero sí es posible estirarlo. Yo no tengo ni idea de si va a pasar, aunque a nosotros nos hubiera encantado.

¿Influyó esta oleada de nuevos fans que han visto la serie en Amazon Prime durante la pandemia para que Física o química: El reencuentro se hiciera? Yo creo que sí, aunque sí que es verdad que hace tiempo que se habló, antes de que pasara el movimiento este de nuevos fans de FoQ. Porque en estos años están volviendo muchas cosas, algo que me encanta: Los hombres de Paco, El internado, aunque va a ser diferente... Entonces sí que se hablaba, pero no sé exactamente por qué fue. Pero al ir preguntando a los actores y haber dicho todos que nos encantaría. yo creo que habrá ido para delante. Y la plataforma también, que está creciendo y teniendo nuevo contenido. Ha sido un poco todo: el movimiento fan, Atresplayer Premium, nosotros. Todo eso ha hecho que esto siguiera adelante.

¿Le llegan mensajes de nuevos fans, gente joven que la está conociendo ahora? Sí, de repente es como si hubiera vuelto a la serie. Porque nosotros cuando empezamos no teníamos redes sociales, teníamos Tuenti, no es como Élite, que ellos sí que han vivido con el fenómeno Instagram. Y sí es verdad que ahora noto en Instagram la llegada de toda esta gente... A ver, no sé exactamente las edades, pero se nota que son jóvenes. Han hecho clubes de fans otra vez: de FoQ, de Angy, de Andrea. Todo el rato me etiquetan en cosas y están publicando todo lo que sale de El reencuentro. Vuelvo a tener el club de fans, que en su momento tuve bastante y a casi todos los conocí. Algunos han crecido conmigo, sigo hablando con ellos a veces y son gente increíble, pero han crecido ya y no están con el fenómeno fan. Estos clubes de fans en Instagram y Twitter me hacen mucha gracia y mucha ilusión, la verdad es que es un mundo muy bonito.

La actriz Angy Fernández. LAURA PERIS

Como ha comentado, la ficción está viviendo muchos regresos: Los hombres de Paco, El internado, Los protegidos, Camera Café. A usted, como fan, ¿qué otras series le gustaría que vivieran un reencuentro? Un paso adelante. Me encantaría, porque eran tan fan... Y luego Los hombres de Paco;, como también era fan, me apetece mucho. Pero ellos sí que han hecho 16 capítulos, ellos hacen una temporada grande.

¿Era fan de Compañeros, que fue la serie estudiantil que hubo antes de Física o química? ¿Cree que este tipo de ficciones, además de entretener, educaban? Sí, además, a mí en Compañeros lo que más me caló fueron cosas muy fuertes: una persona con bulimia; el personaje de Ruth Núñez, que había venido de la guerra; la relación de Quimi y Valle, que era una relación tóxica, pero porque cada uno tenía problemas en su casa... Realmente fue una escuela. Nosotros quisimos hacer lo mismo: entretener, evidentemente, pero también educar. Y creo que lo hicimos y hay gente que lo comenta. Luego es verdad que había cosas muy fuertes y parecía que no había que sacarlas, pero es que es la vida real. Lo que pasa es que en una serie todo se concentra, y parece más fuerte aún, pero pasa. Yo me alegro de haber formado parte de algo así.

¿Hasta qué punto eran conscientes de lo que estaban influyendo o enseñando a aquella generación de jóvenes? Pues la verdad que cuando te lo cuentan flipas, porque te dicen 'me has ayudado en esto, en lo otro'. Es gratificante, pero no eres consciente del todo, porque tú haces tu trabajo y tampoco eres psicólogo ni educador y no te das cuenta muy bien de qué haces. Es que teníamos la misma edad que los espectadores, pero sí nos ayudó a cambiar muchas cosas. Aún me sorprende cuando la gente me dice 'yo me hacía tu pelo', o gente que es amiga mía ahora y que me dice 'yo te seguía, y te voté en Factor X'. No era consciente, pero me parece tan bonito haber formado parte de la vida de alguien...

¿Cree que estaría bien que volvieran este tipo de series como Compañeros o Física o química a las cadenas en abierto para para seguir educando? Yo creo que sí, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a consumir todo tan rápido y tan fácil por las plataformas, que estar en abierto no significa que lo vaya a ver más gente. A lo mejor lo ve gente que no puede hacerse Netflix por el dinero o por lo que sea, y eso sí que podría ayudar. En ese sentido, sería bueno para todos los públicos y para todos los bolsillos. Estaría bien que fuera en abierto, pero es verdad que ya la ficción está más para plataformas y para consumo rápido, es lo que ha pasado. Antes se veían familia, era lo único que tenías y veías. Y ahora puedes ver una cosa de guerra o de drogas, y hay cosas que no te enseñan nada y otras que sí, documentales, películas o series que puedes elegir. Pero claro, tienes tanto catálogo que cada miembro de la familia ve una cosa diferente, así que la esencia se ha perdido un poco.

Hace poco se sinceró sobre la depresión que vivió en la época en la que grababa Física o química, pero supongo que este reencuentro solo le trae recuerdos bonitos. Sí. Pero bueno, esta depresión no empezó por la serie, es una cosa que iba a salir en algún momento. Es que se me juntó todo: me fui a vivir a un lugar nuevo, era joven, tenía una relación tóxica y estaba en una serie de éxito. A veces estaba feliz y a veces hecha una mierda. El éxito, que te vea todo el mundo por la calle, es difícil de gestionar con esa edad y yo no iba al psicólogo, empecé a ir más tarde. Es complicado de llevar, y menos mal que no teníamos redes sociales. Ya si por la calle te dicen 'qué fea eres' pues te afecta, pero si te lo dicen en Twitter muchísimas veces es muy jodido, y eso también es bullying. Yo he vivido comentarios muy buenos, pero hay comentarios malos que al final se te quedan grabados, y empecé a tener la autoestima baja. En vez de pensar 'qué guay, estoy en una serie de éxito', yo decía 'no sé qué hago aquí, no valgo'. Pues es una depresión, pero FoQ me hizo muy feliz. O sea, realmente la depresión no es estar todo el rato hecha una mierda, es que la vida te pesa un poco y ya está.

En este momento se encuentra bien, ¿no? No le afectó profesionalmente entonces y mucho menos ahora. No me ha afectado, pero porque yo he seguido siempre trabajando. Y es verdad que he estado con mis momentos malos, pero nunca he dejado de trabajar. Es verdad que se me agravó todo en esa época. Luego lo seguí arrastrando durante unos años, pero he ido al psicólogo, he pedido ayuda, he tenido a mi madre, he tenido gente a mi alrededor que me ha ayudado. Pero bueno, es que hay mucha gente que lo sufre en la profesión y no lo cuenta porque es muy complicado. Bueno, en cualquier profesión, pero es verdad que esta es de lidiar mucho con la opinión de los demás y eso a veces es un coñazo para tu autoestima. Pero bueno, estoy bien, estoy cada vez mejor y estoy orgullosa. Por eso lo conté, no lo conté en plan 'soy una víctima, qué triste todo'. Lo conté para demostrar que de todo se sale y decir 'quiero que sepáis que se puede hacer una vida normal con depresión, es una mierda, pero hay que buscar ayuda'.

En realidad hay muchos tabúes con este tema, pero en realidad es más común de lo que se cree. Es supercomún. La ansiedad es la enfermedad del siglo XXI. La ansiedad es muy común y la depresión, también. A veces dura unos meses y a veces durante muchos años, y a veces hay gente que lo tiene toda la vida porque no se ha tratado. Es una cosa más común de lo que pensamos. Yo creo que ya se está normalizando más.

¿Y cómo le afectó el confinamiento? Como estoy mejor ya, pues no me afectó tan mal como a otras personas, pero la verdad es que la cuarentena ha hecho que mucha gente padezca ansiedad, depresión. El no saber qué va a pasar, la incertidumbre, quedase sin trabajo... La gente lo está pasando muy mal. Yo lo he pasado mal en algún momento, porque no estaba todo el rato feliz, pero había algo como de relajación. Como veía que el mundo se había parado, yo estaba tranquila, no tenía que estar en busca de trabajo todo el rato, ni estaba pensando no me llamaban de algo. Simplemente, como estaba todo el mundo parado, yo estaba en calma. Era como 'no tengo que estar con la ansiedad de qué va a pasar con el trabajo, si me van a llamar'.

¿Tiene algún proyecto futuro después de Física o química: El reencuentro? Ahora mismo seguir con la gira de La llamada, que este año teníamos un tour muy potente y eso se ha paralizado, evidentemente. A ver si hay suerte con la vacuna y las mascarillas y hacemos la gira para que la gente vaya al teatro. Pero bueno, seguimos en el Teatro Lara haciendo algunas funciones.