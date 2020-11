Angy Fernández se sincera sobre sus ataques de ansiedad: "Mis problemas empezaron en 'Física o química'"

Angy Fernández está volviendo a ponerse en la piel de Paula, el personaje que le dio la fama en Antena 3, para Física o química: El reencuentro. Tras su paso por Factor X, la cantante y actriz vivió un momento de éxito abrumador para una adolescente que ella misma ha confesado que le causó problemas.

La artista mallorquina ha visitado Este es el mood, programa de Badoo presentado por Amarna Miller en el que se ha sincerado sobre su depresión y sus ataques de ansiedad, entrevista en la que no ha faltado Física o química.

"Mis problemas de ansiedad empezaron en Física o química", confiesa. "Cuando mejor me iba, de cara a la galería, fue cuando empecé a estar peor. Cuando tenía éxito, dinero, con 17 o 18 años que de repente estaba en una serie de éxito, que no estaba teniendo una vida adolescente como mis amigas...".

Comenzó en Física o química y el éxito le vino de repente, algo que la "embriagó mucho". Se mudó a Madrid, y su madre fue con ella, aunque vivían en pisos separados. Por ello, su compañero de piso era el que llamaba a su madre cuando le pasaba algo. "Tenía ataques de ansiedad muy fuertes, en plan de decir 'me quiero morir'", asegura.

Su madre aparecía en casa, y ahí fue cuando empezó a darse cuenta de que la gente a su alrededor estaba pasándolo mal con ella. "Mi madre me dijo: 'Si a ti te pasa algo, yo me voy detrás'", cuenta. Además, a eso se sumó una "relación tóxica" que tenía por aquel entonces y en la que "había mucho maltrato psicológico" y ella se sentía "una puta mierda".

Afortunadamente, tras darse cuenta, tomó el paso de ponerse en manos de profesionales. "Dije 'Yo no quiero estar mal, no quiero seguir así. Quiero disfrutar de la vida, ¿por qué no estoy disfrutando esto?'", declara Angy Fernández. "Recuerdo a un ayudante de dirección que también había pasado episodios de ansiedad, también le estaba causando mucho estrés la serie [...] Él me vino y me dijo 'He empezado con una psicóloga que igual te puede ayudar'".

Todo mejoró para ella, pero la cantante de 30 años se ha llegado a plantear en otra ocasiones si de nuevo tenía depresión, aunque eran falsas alarmas: "Es normal estar triste, hay días de mierda".

"Parece que se está empezando a normalizar y espero que los que tenemos visibilidad podamos ayudar a normalizarlo más", pide. Ella quiso ayudar a esta labor con un post en Instagram en 2018 que causó mucho revuelo y en el que hablaba de sus episodios de ansiedad.

"Se creó una bola muy grande, mi madre se preocupó y me dijo 'Igual ahora es más difícil que conseguir trabajo'". Pero no debe haber sido así, pues Angy está a punto de estrenar Física o química: El reencuentro a finales de año en Atresplayer Premium.