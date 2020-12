¿Qué pautas podemos tener en cuenta para no caer en excesos navideños?

Caer en excesos navideños parece inevitable. Los encuentros con nuestros seres queridos acompañados de comidas y cenas repletas de platos ricos en calorías y postres, como el turrón, suponen toda una tentación. Al final, terminamos con unos kilos de más, comiendo mal y sin saber cómo parar.

Afortunadamente, hay determinadas pautas para no caer en excesos navideños que nos pueden ayudar a controlarnos con la comida durante la celebración de estas fiestas. Desde la Federación de Nutrición (FESNAD) nos brindan algunos consejos útiles que nos vendrán muy bien estas navidades.

Limitar los alimentos de consumo ocasional

En muchos supermercados o tiendas de alimentación ya se están vendiendo turrón y bombones, además, con atractivos descuentos. Esto lo que provoca es que tengamos estos productos en casa y que los tomemos en el postre o durante la merienda cuando todavía no hay llegado la Navidad.

Lo que nos recomienda la FESNAD es limitar el consumo de estos alimentos al día de Navidad. Para ello, podemos comprarlos el día antes para, así, no tener la tentación de probarlos. También, conviene no comprar demasiado, para que tras la Navidad no continuemos teniendo estos productos por nuestra casa.

Elaborar platos saludables

Otra de las pautas para no caer en excesos navideños, según la FESNAD, es elaborar platos saludables. A veces, el consumo de dulce puede hacer que no nos apetezca comer una ensalada o un plato con verduras. Debemos hacer el esfuerzo para compensar el exceso de calorías y consumo de ultraprocesados.

Además, puede ser una buena idea comenzar a elaborar platos basados en la dieta Mediterránea. Hay muchas recetas que, quizás, no conocemos y puede ser una buena manera de aumentar nuestra curiosidad y nuestras ganas por probar platos nuevos. ¿De postre? Incluyamos alguna fruta, no solo bombones.

Aumentar la actividad física

Si tenemos unos días de vacaciones, incluso semanas, los podemos aprovechar para aumentar la actividad física. Es el momento idóneo para ir más que nunca al gimnasio o pasear con la familia. El ejercicio compensará los excesos con la comida y, también, nos permitirá sentirnos mejor.

Eso sí, aumentar la actividad física no significa que podamos comer todo lo que queramos después. Es importante continuar consumiendo alimentos sanos, bastante fruta y limitar los turrones, polvorones y demás a momentos puntuales. Solamente así, conseguiremos no caer en excesos navideños este año.

Ponernos objetivos

¿Por qué dejar los objetivos para el 2021? Podemos ya establecerlos ahora mismo, a pesar de que la FESNAD admite que "aunque la Navidad no sea una fecha fácil para iniciar una dieta de pérdida de peso, nos podemos plantear otros objetivos como mantenernos en nuestro peso habitual o no recuperar los kilos perdidos previamente”. Esta puede ser una forma de no caer en los excesos.

Además, las personas con problemas de hipertensión o diabetes deben controlar lo que comen más que nunca. Aunque estas pautas sirvan para todos, lo cierto es que hay personas cuyo descontrol con la comida en Navidad puede suponer un problema para su salud. Por lo tanto, conviene prestar atención a esto.

No caer en excesos navideños no siempre es fácil, pero si conseguimos seguir todas estas pautas y recordárnoslas cada día, tal vez, este sea el primer año en el que los turrones, chocolates y comidas copiosas no sean nuestra perdición. La FESNAD explica que "los españoles solemos incrementar el peso aproximadamente entre 3 y 5 kilos de media". ¿Será 2020 el año en el que esto cambiará?