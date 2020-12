La predicción que hizo Revilla hace ocho meses sobre el coronavirus y que se ha cumplido

"Yo aventuro que antes de 12 meses hay una vacuna". El pasado 4 de abril, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, realizaba este contundente vaticinio durante una entrevista en laSexta Noche. Este sábado, el presentador del programa, Iñaki López, ha vuelto a recordar estas palabras al político cántabro: "El tiempo te ha dado la razón", le ha dicho.

Ocho meses atrás, Revilla decía lo siguiente sobre las vacunas contra el coronavirus, una predicción que se ha cumplido, como le ha indicado López: "Me consta, lo sé, que en este momento, esos grandes buitres financieros están apostando todo, por razones distintas a la vocación, por razones de egoísmo, están metiendo cantidades ingentes en laboratorios, a ver quién es el primero en encontrar la vacuna. Porque el que encuentre la vacuna habrá hecho, para él y para sus generaciones siguientes, el negocio del siglo".

Tras escuchar sus propias palabras, el presidente cántabro se reafirmaba en sus predicciones. "Yo escribí un libro en el mes de marzo donde digo que en diciembre habrá vacuna, y también lo dije en tu programa", le ha contestado al presentador.

En este sentido, Revilla ha querido profundizar en el tema y ha explicado las razones por las que se lanzó a hacer tal vaticinio: "¿Por qué dije que iba a haber vacuna? Por la cantidad de dinero que se está invirtiendo en ello, pero eso no sería suficiente si al mismo tiempo no hubiese una cantidad de científicos que tienen intereses muy distintos a los buitres financieros de algunas farmacéuticas, que van a hacer cajón. Hay muchísima gente que por sueldos no excesivos está perdiendo las pestañas con un microscopio, estudiando, analizando, para intentar salvar vidas. Yo me imagino el día que Fleming descubrió la penicilina. Esos son intereses muy distintos a los del dinero. Pero conjugado el altruismo, la vocación de tanto científico, con estos señores financieros, hacía pensar que iban a encontrar vacuna".

El político cántabro veía "segura" la vacuna en tan poco tiempo porque "se sabía que este virus iba a afectar a todo el planeta, y ahí hay un mercado que eso era infalible que iban a encontrar la vacuna. Y así es, las vacunas ya están", ha añadido.

Por último, Revilla no ha querido cerrar la entrevista sin otra predicción: "No te lleves ninguna sorpresa si empiezan a pinchar entre Nochebuena y Nochevieja, no lo descartes", le ha dicho al presentador.