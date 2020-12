UGT pide continuidad para revertir los recortes y avisa de que pueden ser "pan para hoy y hambre para mañana"

Así lo han señalado el secretario y el vicesecretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano y Evelio Angulo, respectivamente, quienes han analizado unas cuentas que han criticado que no se han presentado a los agentes del Diálogo Social como era tradicional, más cuando están abiertas mesas de negociación, y además se presentan "fuera de plazo", lo que supondrá una nueva prórroga de los actuales as principio de año.

Temprano, quien ha reconocido la necesidad de contar con nuevos presupuestos tras las prórrogas, ha incidido en que están "revestidos de excepcionalidad" por la situación consecuencia de la pandemia, pero considera que deben tener "carácter estructural y permanecer en el tiempo" para revertir los recortes que se produjeron entre los años 2009 y 2013. "Tienen que servir para reparar todos daños que está causando la pandemia y para relanzar el crecimiento económico, con la creación de empleo, empleo de calidad, y abordar proceso el digitalización y transición ecológica", ha señalado.

El secretario general de UGT ha apuntado que se presentan como récord, con 12.291 millones, 1.432 más que en 2018, pero ha señalado que, dada la situación actual, se recibirán inyecciones por valor de 1.400 millones del Estado y 26 más de la Unión Europea que en las anteriores cuentas.

Por otra parte, ha advertido de que la deuda se puede convertir en la "tercera consejería" de la Junta, ya que con 1.423 millones de euros, se sitúa por detrás de Sanidad y Educación, al suponer el 11,6 por ciento de las cuentas.

Faustino Temprano considera que estos presupuestos tienen que lograr cuatro objetivos principales que pasan por dotar de recursos suficientes a los servicios públicos del Estado del Bienestar como la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales; promover el proceso de transformación estructural del tejido productivo mediante el abordaje "en profundidad" de la política industrial; así como conseguir la aceleración de la doble transición ecológica y digital.

El cuarto objetivo, una demanda que "siempre" hace UGT, como ha recordado su secretario general, es que deben abordar "definitivamente" la cohesión económica, social y territorial de la Comunidad después de que en los últimos años se haya visto que cada vez hay mayor separación entre los territorios "más ricos y los más pobres".

Así, a su juicio, estos fines, que "no son coyunturales", no se podrán alcanzar "plenamente" con estos presupuestos a menos que tengan continuidad en los ejercicios 2022 y 2023 y se conviertan en "estructurales". De lo contrario, ha advertido, se volvería a la situación anterior y no se tendría "ningún margen de maniobra" para afrontar los "retos" a los que hay que "enfrentarse" y mantener el Estado del Bienestar.

"INSUFICIENTES" PARA MUCHAS MATERIAS

Además, Temprano ha asegurado que los presupuestos son "insuficientes" en muchas materias, algo que esperan sea subsanado en el trámite parlamentario.

En concreto, ha explicado que se sigue "sin ver" el refuerzo de la Atención Primaria, mientras que en Educación se siguen ampliando transferencias a la educación concertada y, sin embargo, los fondos para becas y para el funcionamiento de centros no universitarios se "estancan".

Además, ha señalado que hay que "repensar" todo el sistema residencial de mayores, "llama la atención" que en ciencia y tecnología se está "muy lejos" de los valores de referencia de la Unión Europea y los recursos para la "nueva" política industrial siguen "sin ser suficientes".

En la misma línea, ha advertido de que los fondos "siguen estancados" en materia de vivienda y en el sector agrícola y en comercio y hostelería, estos últimos los más perjudicados por la COVID, el aumento de recursos "sigue siendo insuficiente".

Además, ha expresado la preocupación por el dinero destinado al fomento del empleo, ya que sólo se destinan 29 millones de euros más en políticas activas de empleo.

Por otro lado, Faustino Temprano ha reiterado, como en ejercicios anteriores, que para que haya dinero suficiente para afrontar unos presupuestos estructurales, para lo que puede haber suficiente, es de ingresos y no de gastos y ha insistido en la reivindicación del sindicato de realizar una "profunda" reforma fiscal, al margen de que sea necesario también cambiar el sistema de financiación autonómico, que a su juicio no se debe sustentar en una armonización fiscal a la baja.

Así, ha abogado por "fortalecer" la imposición directa a través del tramo autonómico del IRPF, recuperar íntegramente el impuesto de sucesiones y donaciones, con una progresividad fiscal "más justa y solidaria" que permitiría "fácilmente" obtener otros 500 millones de euros. A esto ha añadido realizar actuaciones en materia de fraude o incluso crear nuevo tributos como a las grandes superficies o en tasas medioambientales.

"PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA"

En este contexto, Evelio Angulo ha advertido de que con unos presupuestos "excepcionales" no se da una respuesta adecuada a toda la problemática de la Comunidad y sería "pan para hoy y hambre para mañana".

Por ello precisamente el sindicato apuesta por la prolongación de los incrementos que se han producido en este ejercicio en próximos años y considera que las inversiones, pese a que crecen, están todavía "muy lejos" de las del año 2008, que eran de 1.385 millones frente a los 675 actuales, y ha recordado que ha habido años paupérrimos por debajo de los 500 millones como entre 2015 y 2017, algo que ha señalado que ocurre también con los fondos de cooperación local, lo que hace "bastante complicado" alcanzar objetivos de cohesión territorial.

Además, ha criticado que en materia de política industrial se vuelva a insistir en la "microterritorial", cuando consideran que debería ir "íntimamente" con los sectores que determina la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de la UE.

Angulo ha insistido en que son unos presupuestos "muy coyunturales, muy del momento", pero además "arropados" por las aportaciones de Estado y Europa, que suman prácticamente todo el incremento de algo más de 1.400 millones.

Por otra parte, el vicesecretario de UGT también ha reivindicado que las cuentas den un tratamiento "adecuado" a sus salarios a los empleados públicos, que son los que más pérdida de poder adquisitivo pierden desde 2010 y han sufrido un "empeoramiento radical" en sus condiciones de trabajo por la limitación de tasas de reposición y el despido de personal laboral, lo que incide negativamente en la calidad de los servicios que se prestan.

Angulo ha incidido especialmente en el sector sanitario o los servicios de empleo (por la tramitación de los ERTE) como los que más han "sufrido" y ha reiterado que se les trate adecuadamente, algo que a su juicio no se hace en estos presupuestos.

Asimismo, ha señalado la necesidad de hacer más esfuerzo en inversiones públicas, dado su papel "tractor" de la actividad productiva, elevar el esfuerzo en ciencia y tecnología y dedicar más recursos a la cohesión en la que es la Comunidad más grande de Europa.

"No puede ser que haya un goteo de pérdida de población y no se invierta en revertir esa sangría que permanentemente se está sufriendo", ha agregado Angulo, quien ha pedido aprovechar la resiliencia que provoca la COVID para que las políticas públicas "reviertan esta sangría".