El calendario solidario 'Sonrisas de Pedrajas' desnuda a 126 personas contra el cáncer infantil

El objetivo de este proyecto es el de "sensibilizar" sobre la problemática que sufren muchas familias con casos de cáncer infantil, recaudando fondos para tal fin, señala uno de los organizadores del proyecto Fermín Soria a través de un comunicado remitido a Europa Press.

"Desgraciadamente hay enfermedades peores que la COVID-19 por las que nos vemos en la obligación de movilizarnos para conseguir fondos y luchar por su erradicación. El cáncer infantil es una de las más injustas que existen y por eso decidimos continuar con el proyecto del Calendario Benéfico de Pedrajas a pesar de las dificultades. Los beneficios obtenidos serán para la Fundación Aladina, entidad que presta apoyo a niños y jóvenes que sufren esta terrible enfermedad", ha continuado.

El Calendario 2021 está dedicado a los niños y adolescentes que "injustamente" sufren esta "terrible" enfermedad que les separa de su entorno. En Pedrajas se han dado varios casos de cáncer infantil. Sus familias dan la cara y apoyados por todo el pueblo, se han volcado en colaborar con el calendario, contribuyendo en la medida de lo posible por la causa, añaden.

"La ilusión de todo un pueblo para que ningún niño deje de sonreír. No hemos podido frenar nuestra ilusión, hemos puesto mascarilla a nuestra sonrisa, pero hemos intensificado nuestras miradas. Pedrajas no ha olvidado que nos necesitan y este año 'Sonrisas de Pedrajas' no puede dejar de sonreír para todos los niños y adolescentes que sufren cáncer y sus familias. Hemos unido fuerzas en tiempos difíciles, y hoy, ellos son esos otros héroes", señala otra de las organizadoras Sonia Cabrejas.

Después de cinco meses de "intenso" trabajo, se han lanzado 3.000 unidades y, según confirma la organización, en tan sólo unos días quedan disponibles menos de 1.000.

Un total de 126 modelos voluntarios, siete fotógrafos, un cantautor, tres poetas, un diseñador, dos técnicos de drones, 109 empresas patrocinadoras y el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Pedrajas y de diversas empresas, familias y profesionales son los responsables de las 17 páginas que forman el divertido, pícaro y esperado calendario.

"Como novedad y para darle una imagen más pública, este año colabora la cantante vallisoletana Helena Bianco en la foto de portada. Idea que surge como forma de apoyo a las distintas causas solidarias, por parte de personas reconocidas en el mundo cultural", concluye.