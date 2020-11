Sara Carbonero narra el momento en el que se enteró del infarto de Iker Casillas: "Aquello me rompió el alma"

Sara Carbonero e Iker Casillas no podrán olvidar lo que sucedió el 1 de mayo de 2019, un día que, sin esperarlo, supuso un antes y un después en la vida de la pareja. Ahora, más de un año después, la pareja ha recordado ese horrible día en el documental de Movistar+ Colgar las alas, que sigue los pasos de la vida del futbolista en el último año.

El futbolista explicó que aquel día sintió que volvía "a nacer". Sin embargo, la presencia de su pareja en el documental le daba más relevancia al asunto. La comunicadora ha comentado la angustia que sintió cuando se enteró, pues le llegó la noticia cuando no estaba en Oporto.

"Yo estaba en Cádiz y cogí un vuelo a Madrid porque tenía que hacer una escala de unos treinta minutos hasta coger mi avión a Oporto", explicó. En ese momento, una amiga se le acercó y le dijo: "Estate tranquila, Sara, a Iker le ha dado un infarto", unas palabras que fueron un jarro de agua fría para la manchega.

Y de repente, suena el teléfono: "A @IkerCasillas le ha dado un infarto".

Carbonero recuerda que, aunque sabía que su marido no podría cogerle el teléfono, lo primero que hizo fue llamarle. Nadie respondió: "Ni el médico, ni Sandro (jefe de Seguridad), raro porque siempre responde. Cuando iba a subir al avión me llamó Iker, con la voz débil, pero me tranquilizó. Ya no sé qué más me dijo".

Cuando llegó al hospital, la presentadora recuerda que su único deseo era tocarle, pero cuando vio que el ambiente era bastante pesimista, se puso en lo peor: "Aquello me rompió el alma". Afortunadamente, todo pasó y aunque el infarto trajo una serie de secuelas para el futbolista, ahora puede disfrutar de una vida completamente normal.

Sin embargo, esta no sería la única mala pasada que el destino tenía preparada para la pareja pues, apenas unas semanas después, Sara Carbonero anunció que padecía cáncer.