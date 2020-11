La dramática historia de un hombre que vive bajo un puente al perderlo todo por la pandemia

Eric Philip Gordon es una de esas personas a las que la pandemia le ha quitado todo. El estadounidense duerme en su furgoneta, una SUV Ford Expedition, aparcada debajo de un puente en Houston (Texas), tras perder su empleo y su casa el pasado mes de marzo, según recoge The Sun.

"Solíamos ver personas sin hogar y casi se convirtió en un cliché", explica el hombre, que cuenta que "pasé de una casa y un trabajo a 220 dólares. Ahora vivo en mi auto debajo de un puente". "Estoy muy triste. Estoy aislado. Estoy solo", confiesa.

Philip Gordon vive en una aldea improvisada en la que muchas personas se encuentran en refugios temporales y tiendas de campaña. Allí acuden otros ciudadanos para ayudar a aquellos que no tienen hogar: "Mucha gente no comprende que las personas menos afortunadas no son tan bendecidas como nosotros para conducir y comer bien todos los días. Solo es una pequeña muestra de agradecimiento por cómo vivo", afirma Sincere Phillips, de 23 años.

"Necesitamos apoyar a nuestros hermanos y hermanas. Esta es una forma de decirles: 'Te amo, no solo cuando las cosas están bien", dice Pedro Martínez sobre su labor.

Para Philip Gordon el gesto de estos extraños es tan importante que no puede contener las lágrimas: "Estoy hinchado porque he estado llorando durante las últimas tres horas por la amabilidad y la maravilla de la gente de Houston. Cuando no tienes nada, es difícil estar agradecido por algo", señala.

El daño económico que ha provocado la pandemia de coronavirus podría llegar hasta los 16 billones de dólares en otoño de 2021, según estima el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Además, las cifras de desempleados en Estados Unidos en el mes de octubre son desoladoras: 11,1 millones de personas no tienen trabajo, más del doble que en febrero, antes de que llegara la pandemia.

Con casi 1,2 millones casos confirmados y 21.834 muertes, Texas es uno de los estados más afectados por el virus en EE UU.