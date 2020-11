Kiko Rivera, el mejor apoyo de Irene Rosales en su peor momento

El peor año para Irene Rosales ha acabado este jueves con el fallecimiento de su padre, Manuel, que llevaba enfermo muchos años.

Un duro golpe que se suma al que recibió nueve meses antes con la muerte de su madre como consecuencia de un cáncer.

Por eso, la familia es el mejor antídoto para pasar estos duros momentos, y, de eso, sabe mucho Kiko Rivera.

Envuelvo en una agria polémica con su madre, el DJ ha querido mostrar públicamente su apoyo a su mujer y esta mañana, momentos después de que se conocía el fallecimiento de su suegro, ha acudido al tanatorio de Sevilla donde se velará el cuerpo de Manuel.

En redes sociales también ha demostrado que ha estado al lado de Irene, a la que le ha dedicado una story escribiendo que ojalá se acabe ya este 2020.

Manuel, el padre de Irene, llevaba 17 años luchando contra un tumor cerebral. "Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros", contó ella misma en enero de 2019, durante la 'curva de la vida' a la que se sometió durante su participación en GH Dúo.