CSIF exige la publicación de todas las plazas vacantes en el concurso de traslados del Sescam que arranca este viernes

"CSIF valora la convocatoria, la cual debe realizarse periódicamente cada dos años de acuerdo con las bases establecidas en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud, pero lamenta la exclusión dentro de este proceso de movilidad voluntaria de la totalidad de las plazas".

En nota de prensa, el sindicato ha informado de que el Sescam informa que la convocatoria contempla 6.025 plazas vacantes, "pero no son todas las existentes dentro de la plantilla orgánica cuando el deber de la Administración es convocarlas todas".

"No existe ninguna justificación para que no se convoquen todas estas plazas a no ser que la Administración quiera reservarlas. De hecho no son plazas vacantes de libre designación y por tanto deben ser puestas a disposición de los trabajadores", ha indicado la presidenta del Sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez.

CSIF siempre ha manifestado que se deben convocar todas las plazas vacantes existentes según la normativa, excepto en los facultativos de área, cuya regulación establece que se convocarán un tercio de las vacantes existentes.

"Los participantes en dicho concurso, en muchos casos en destinos muy alejados de su domicilio y entorno familiar, sólo quieren mejorar su conciliación, es un derecho que ahora se mengua con esta inexplicable actuación del Sescam", ha concluido Rodríguez.