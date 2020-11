Un total de 263 mujeres y 221 niños de CLM han pasado por recursos de acogida por violencia machista en lo que va de año

Este lunes, en el transcurso del acto de presentación de un cupón de la ONCE, Fernández ha señalado que esta cifra eleva el total de mujeres atendidas en los últimos 20 años a 7.108 mujeres y 8.070 menores, ha informado la Junta en nota de prensa.

Un dato "escalofriante" que marca la pauta de la gran cantidad de mujeres y sus familias que han tenido que abandonar sus hogares ante este problema por no tener red familiar.

ALBACETE

Las distintas responsables provinciales de Igualdad también han dado cuenta a nivel particular de los datos de forma provincializados, según ha informado la Junta en un comunicado.

En Albacete la delegada provincial de Igualdad, Lola Serrano, ha resaltado la función de todos los recursos de acogida durante la pandemia, que además de dar alojamiento también han ofrecido atención integral en aspectos jurídicos, sociales, laborales y psicológicos.

"No puede ser que en época de crisis siempre sean las mujeres las que sigan sufriendo, las que más pierdan y las que se queden tiradas en la cuneta", ha señalado, "no podemos dar ni un paso atrás, la crisis no puede ser objeto ni excusa para dejar las medidas contra la violencia de género".

En la provincia hay un total de 4 recursos de acogida más uno adicional que se habilitó durante el confinamiento. En su conjunto han atendido a 71 mujeres y 64 menores, con una ocupación actual de 25 mujeres y 29 menores.

La red de centros de la mujer también ha desarrollado una importante labor, con más de 17.033 consultas, 6.633 por violencia de género, y 3.727 mujeres atendidas. Por áreas, han dado cobertura jurídica a 5.374 mujeres, psicológica a 4.932 y social a 3.968. El programa de atención psicológica a menores ha atendido a 45 víctimas. En cuanto a las ordenes de protección, en Albacete hay 42 nuevas y 181 en vigor.

En ayudas económicas, la aprobación del Decreto 21/2020 permitió la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector que ayudan a mujeres en situación de explotación sexual o trata, un total de 300.000 euros para estas mujeres que "por la vulnerabilidad que tenían sufrieron mucho más en la crisis sanitaria del COVID-19".

"No podemos ver solamente las cifras, tenemos que saber que detrás de cada asesinato hay una historia muy cruda y muy difícil que afecta directamente a las familias que las sufren, ha asegurado, añadiendo que "hay que seguir luchando para prevenir y erradicar la violencia de género además de proteger y atender a las víctimas de esta violencia machista".

CUENCA

La delegada provincial en Cuenca, Lourdes Luna, ha recordado que desde que hay registros en Cuenca han muerto asesinadas seis mujeres y dos menores han quedado huérfanos. Respecto al año 2020, en la provincia de Cuenca se han emitido un total de 180 acreditaciones y se han gestionado 91 órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia de género. Además, hay actualmente 61 dispositivos Atempro y 12 dispositivos de localización inmediata.

Por lo que respecta a los dos recursos existentes en la provincia de Cuenca para atender a mujeres víctimas de violencia de género, se ha intervenido con 26 mujeres en el CAVI, 7 de ellas victimas de trata y explotación sexual y cuatro menores, y en la casa de acogida con nueve mujeres y cinco menores.

Lourdes Luna ha informado también que las llamadas a la línea 900 100 114 a 31 de octubre de 2020 han sido 508 y ha añadido que durante el confinamiento se han contabilizado un 30 por ciento más de llamadas a la línea y en el pico más duro ese porcentaje subió hasta casi el 60 por ciento.

Asimismo, el programa 'Contigo' que atiende a mujeres que son víctimas de agresiones sexuales fuera del ámbito de la pareja está atendiendo a siete casos y el de atención psicológica a menores víctimas de violencia de género atiende a 24 menores.

El programa 'Dulcinea', hasta el 31 de octubre, ha atendido en la provincia de Cuenca a un total de 3.746 mujeres que han realizado más de 13.500 consultas. De estas consultas, 4.356 han sido para el área jurídica, alrededor de 2.000 para el área laboral, más de 3.300 para el área psicológica y cerca de las 3.900 para el área social

CIUDAD REAL

La responsable autonómica en Ciudad Real, Manuela Nieto-Márquez, ha ofrecido datos sobre los 26 centros asistenciales de la provincia, donde con 88 profesionales han atendido a 6.287 mujeres que han realizado 29.396 consultas: 9.020 del área jurídica, 6.284 laborales, 8.301 del ámbito psicológico y 5.785 de carácter social.

Además, está la línea 900 100 114, que desde principios de año ha recibido 6.090 llamadas. Ciudad Real es la segunda provincia desde la que se han efectuado más llamadas, con un incremento desde el comienzo del estado de alarma y confinamiento de un 60%.

Ciudad Real acumula 1.151 llamadas, un 73% realizadas por la propia víctima un 11% por familiares y amigos. La mayoría de usuarias de la línea 900, un 64%, denuncian maltrato psicológico y un 32% malos tratos físicos.

Junto a estos recursos de acogida y centros de la mujer, la Junta de Comunidades sigue desarrollando iniciativas para amparar a las víctimas de violencia de género, medidas entre las que se encuentran las prestaciones para los menores huérfanos, que en Ciudad Real perciben cinco menores, o el programa de atención a los menores víctima de violencia de género del que se benefician 83 menores, 36 derivados este año.

GUADALAJARA

De otro lado, en Guadalajara, Sonsoles Rico, responsable de Igualdad, ha precisado que en los 9 centros de su territorio se ha prestado atención a 2.570 mujeres y se atendieron 13.065 consultas.

De este total, 436 mujeres fueron atendidas por casos de violencia de género, lo que supone un 16,96 por ciento, y se registraron 1.390 consultas relacionadas con violencia, un 10,63 por ciento del total de las consultas efectuadas.

La delegada de Igualdad también se ha referido al significativo incremento de las llamadas al 900 100 914 durante los meses de confinamiento.

Hasta el 31 de octubre se produjeron en la provincia de Guadalajara 827 llamadas, registrándose un importante incremento entre los meses de marzo a mayo.

Rico también ha tenido un recuerdo para las víctimas de la violencia machista, "mujeres asesinadas que no son una estadística, mujeres con nombres y apellidos, con sueños, ilusiones y toda una vida por delante".

Por último, la delegada de Igualdad ha lanzado un mensaje a la ciudadanía, expresando que "si educamos en igualdad, la violencia de género será eliminada poco a poco" y ha recordado que "la violencia contra las mujeres es un problema estructural, es un problema de la sociedad y no de puertas hacia dentro de cada casa".

GRAN LAZO EN ALMANSA

Otro de los actos celebrados en este día ha estado protagonizado por la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, quien se ha desplazado hasta Almansa para presenciar el acto de colocación de un lazo en el Ayuntamiento de la localidad con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género que se conmemora este miércoles, 25 de noviembre.

Pilar Callado ha afirmado que la violencia de género es una de las violaciones más graves de los derechos humanos que "destroza la vida de miles de mujeres, de sus hijos e hijas en este país y en esta tierra".

Callado ha añadido que la desigualdad estructural es la base de todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, por eso ha considerado necesario seguir invirtiendo tanto en igualdad, "para acabar con esta sinrazón histórica".