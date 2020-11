Pedro Sánchez platea unas Navidades "a distancia" para evitar "una tercera ola en enero"

"Nuestra prioridad debe ser evitar una tercera ola". Esas palabras de Pedro Sánchez han servido como arranque, tras muchos minutos de contexto, para la presentación del plan de vacunación ante la Covid-19. A España le van a corresponder el 10% de todas las dosis a las que tendrá acceso la UE en los próximos meses. "Estamos trabajando ya a pleno rendimiento", sostuvo el presidente del Gobierno. Junto con Alemania, España será el primer país en tener "un plan de vacunación completo", que se presentará mañana martes en el Consejo de Ministros.

"Una parte muy sustancial de la población podrá ser vacunada en el primer semestre", expresó Sánchez, antes de anunciar que habrá 13.000 puntos de vacunación en todo el país. Además, el acceso será "equitativo" y el Gobierno "va a garantizar" que todos los grupos "priorizados" tengan acceso a la vacuna. "No habrá distintas estrategias de vacunación, sino una sola", dijo. Esta "se ha diseñado con un grupo de expertos", entre ellos algunos en bioética. En este sentido, habrá un sistema de registro para el seguimiento de la vacunación contra el coronavirus para quienes "decidan libremente" vacunarse, dijo, alejando la obligatoriedad.

Por otro lado, se aumentará hasta más de 10.000 la oferta de plazas de profesionales sanitarios para hacer frente a este reto en los próximos meses. Unos meses que serán complicados, adelantó Sánchez. "Estamos trabajando en una planificación específica de una Navidad que va a ser distinta, pero segura. Este año tendremos que permanecer a distancia de nuestros seres queridos en vez de abrazarlos", sentenció. El objetivo no es otro que "evitar la tercera ola", una vez que la segunda ya está más controlada. De hecho, el líder del Ejecutivo comentó que ya hay en España una incidencia acumulada por debajo de los 400 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Este dato no se daba desde finales de octubre. Sánchez resaltó que aún se está lejos de alcanzar el objetivo de 25 casos por cada 100.000 habitantes, pero resaltó la trascendencia de este descenso y que cree que demuestra el éxito de las decisiones del Gobierno y de las medidas adoptadas por las comunidades autónomas. "El estado de alarma y la cogobernanza están funcionando", comentó el presidente, antes de añadir que "hemos evitado el confinamiento domiciliario", pero que ahora "no se puede bajar la guardia". Ya mira al futuro: "Quedan por delante meses muy duros, pero la hoja de ruta está ya trazada".

El presidente, eso sí, no quiso anticiparse sobre qué vacuna llegará primero, aunque reconoció que la que más cercana parece es la de la farmacéutica Pfizer. En todo caso, la gestión de los contratos y la distribución recae en la Comisión Europea, que actúa en nombre de los 27 Estados miembros de la UE y que se encargará también de la distribución en función del porcentaje de población que cada país represente.

Tras la cumbre telemática del G20, Sánchez defendió la necesidad de construir un futuro "inclusivo, sostenible y resiliente" y recordó a los líderes mundiales los "profundos cambios" que ha vivido el mundo en las últimas décadas. Sánchez defiende que España y sus socios europeos han comprendido la importancia de estos desafíos y las oportunidades globales que se abren con los procesos de transformación ecológica, la descarbonización, la lucha contra el cambio climático y la digitalización.